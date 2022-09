NFLPA: Buscará investigar protocolo de conmociones tras regreso de Tagovailoa al partido

Continúa el tema. Luego del regreso del quarterback de los Dolphins, Tua Tagovailoa, al partido contra los Bills tras un golpe, la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA) buscará que se realice una investigación al protocolo de conmociones de la liga, de acuerdo a ESPN.

El protocolo indica que un jugador debe ser retirado de la cancha y ser evaluado en la cancha en caso de mostrar síntomas de conmociones, como fue el caso del mariscal de campo, que tras un empujón de Matt Milano se levantó y a duras penas se podía mantener de pie.

Y es que Tua Tagovailoa fue retirado inmediatamente al vestidor, por lo que no se cumplieron seis pasos previos que se deben realizar antes de salir de la cancha. El protocolo indica que debe revisarse en video la jugada, revisar las señales y los síntomas de conmoción, hacer una consulta sobre la historia del evento, realizar una valoración primaria y posteriormente un examen neurológico enfocado.

En caso de que uno de los pasos mencionados resulte positiva o inconclusa, entonces los médicos sí deben llevar al jugador del equipo a los vestuarios.

Tua Tagovailoa regresó en la segunda mitad del partido y completó el encuentro en la victoria de los Dolphins de Miami ante los Bills, sin embargo, el quarterback explicó en conferencia de prensa las sensaciones que tuvo, donde aseguró que el golpe fue principalmente en la espalda.

"Mis piernas quedaron atrapadas debajo de alguien, ellos trataron de empujarme hacia atrás y sentí una hiperextensión en mi espalda o algo. Entonces, en la siguiente jugada, sentí un golpe en la espalda y me lesioné, me levanté y fue por eso que me tropecé, mi espalda quedó atrapada", indicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: DESCARTARON FRACTURA DE MAC JONES