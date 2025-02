Super Bowl LIX: los mejores shows de medio tiempo del Súper Domingo

Cada año, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es uno de los momentos más esperados del partido de la NFL. Además, incluso si la presentación queda a deber, las polémicas y los memes nunca faltan.

Pero en lo que se refiere a los artistas que aprobaron con buena calificación, casi todas las personas coinciden en los mismos. Prince y Michael Jackson son de los más aplaudidos, mientras que en el siglo XXI, Katy Perry se ha llevado las palmas.

Michael Jackson ha sido uno de los mejores show de medio tiempo | CAPTURA

Los mejores shows de medio tiempo del Super Bowl

Prince (Super Bowl XLI, 2007): La actuación bajo la lluvia de Prince, particularmente su interpretación de "Purple Rain", es considerada la mejor, mostrando su talento incomparable y cómo una tormenta real puede convertirse en el complemento perfecto para una actuación inolvidable.

Michael Jackson (Super Bowl XXVII, 1993): Con este show, Michael Jackson estableció el estándar para los futuros espectáculos de medio tiempo, utilizando su carisma y sus éxitos para capturar a la audiencia global.

Katy Perry (Super Bowl XLIX, 2015): Montada en un tigre mecánico gigante y acompañada por Left Shark, además de utilizar tres vestuarios diferentes, Perry entregó un show memorable por su creatividad y producción.

Katy Perry ha tenido uno de los mejores shows de medio tiempo | CAPTURA

U2 (Super Bowl XXXVI, 2002): Su homenaje a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre, con los nombres proyectados durante la canción "Where the Streets Have No Name", creó uno de los momentos más emotivos en la historia de los espectáculos de medio tiempo.

Bruce Springsteen y la E Street Band (Super Bowl XLIII, 2009): La energía y los clásicos de "The Boss" demostraron por qué es considerado uno de los mejores artistas en vivo de todos los tiempos.

Beyoncé (Super Bowl XLVII, 2013): La reunión de Destiny's Child y la electrizante actuación de Beyoncé, en el que fue su primer Super Bowl, consolidaron este show en la memoria de los fans.

Lady Gaga (Super Bowl LI, 2017): Su salto desde el techo del estadio fue objeto de memes pero también de aplausos por la apuesta arriesgada de su presentación. Su versatilidad también fue motivo para recordarla como una de las mejores presentaciones de los últimos años. y su espectacular show demostraron su versatilidad y compromiso con la actuación.

El 5 de febrero del 2017, Lady Gaga cristalizó su estatus en tanto que icono pop ante la óptica generalista.



Hoy cumple 8 años su espectáculo de medio tiempo para la LI Super Bowl, el más memorable de la historia del campeonato.



pic.twitter.com/IwvGhwmFN9 — SergioOpina (@sergioopina_) February 5, 2025

Paul McCartney (Super Bowl XXXIX, 2005): La nostalgia pegó duro en la presentación del ex Beatle, que interpretó los mejores éxitos del cuarteto Liverpool y cautivó a distintas generaciones.

Madonna (Super Bowl XLIV, 2012): La 'Reina del pop' montó un escenario al estilo de la antigua Roma y contó con LMFAO y Nicki Minaj como invitados para presentar un espectáculo todavía recordado.

7. Madonna - Super Bowl 2012 pic.twitter.com/UKJ7NBn7Qz — tony (@Tony_DCU) February 8, 2025

Bruno Mars (Super Bowl XLVIII, 2014): Con la participación adicional de los Red Hot Chili Peppers, el cantante y productor nacido en Honolulu (Hawaii) dejó a todos con la boca abierta, pese a ser uno de los artistas más jóvenes en presentarse en este evento.

¿Quién se presentará en el Show de medio tiempo del Super Bowl LIX?

Para este año, será Kendrick Lamar quien se presente en el Caesars Superdome. Será la segunda aparición del rapero, que estuvo hace tres años en compañía de Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg y otros.

Bruce Springsteen también regaló un espectáculo memorable | CAPTURA