Super Bowl LV: ¿Qué ofrecerán a la audiencia TUDN, TV Azteca, ESPN y Fox Sports para el partido?

Este domingo se vivirá una auténtica guerra en el Raymond James Stadium entre los Chiefs y los Buccaneers para definir al nuevo campeón de la NFL. Sin embargo, una batalla más se vivirá a través de los televisores mexicanos quienes poseen cuatro diferentes opciones para disfrutar del Super Bowl LV, cada una con su toque particular.

Las voces que acompañarán el duelo entre Tom Brady y Patrick Mahomes coinciden en un punto pese a ser rivales del rating: son afortunados de poder transmitir este Super Bowl. Después de meses de incertidumbre en donde no se sabía si la afición tendría temporada regular de la NFL y por ende los cronistas no conocían a ciencia cierta si trabajarían o no relatando futbol americano.

“Llegamos con una enorme motivación luego de una temporada atípica. Creo que fuimos muy afortunados de que hubiera temporada porque con todo lo de la pandemia no sabíamos si íbamos a tener campaña”, mencionó José Segarra, comentarista de TUDN.

Pese a que las televisoras abiertas se quedarán en México para relatar el Super Bowl, la emoción no cambia. Tal es el caso de TV Azteca en donde no pudieron tener temporada regular ni Playoffs, pero la cita al Super Bowl era imperdible para los del Ajusco, así lo confirma Enrique Garay.

“Estoy muy feliz porque TV Azteca tiene el Super Bowl y estoy listo para narrar el domingo el que será mi Super Bowl número 37, ya no sé si presumirlo o apenarme porque ya son muchos años”, declaró entre risas Garay.

Las televisoras de paga estarán presentes en Tampa Bay y eso lo consideran uno de los diferenciales más grandes en su competencia por los ratings. No obstante, están conscientes de que la salud es lo más primordial dentro de sus responsabilidades laborales.

“El que estemos nosotros aquí nos da una presencia importante, la oportunidad de informar más a la gente, de estar relatando lo que estamos viendo en el lugar de los hechos. Sin olvidar que la salud es lo más importante”, dijo Ernesto del Valle de Fox Sports desde Tampa Bay.

LOS EQUIPOS DE LAS TELEVISORAS:

TUDN

Los tres amigos no pueden faltar a una cita en el Super Bowl. Pepe Segarra, Enrique Burak y Toño de Valdés estarán defendiendo la causa de la televisora de Chapultepec a lado de Guillermo Schutz, Luis Alberto Martínez, Adriana Monsalve, Gina Holguín y Valeria Marín.

TV Azteca

Los del Ajusco volverán a las andadas con el tridente que los caracteriza: Enrique Garay, Joaquín ‘El Coach’ Castillo e Inés Sainz. Los acompañan Andrea Sola, Lalo Ruiz, Pablo de Rubens y Sofía Bernal. En la comedia estarán El Capi Pérez y Facundo.

ESPN

Un total de 15 especialistas estarán en la transmisión de ESPN. Pablo Viruega, John Sutcliffe, Pilar Pérez y Sebastián Martínez Christensen estarán en Tampa Bay. Desde México Ciro Procuna, Kary Correa y el grupo de analistas de NFL Live harán su participación desde sus casas.

FOX SPORTS

El equipo que más partidos de temporada regular transmite al año presentará a José Pablo Coello, Ricardo García, Emilio León, Carlos Rosado y Ernesto del Valle en la transmisión. Para la previa estarán Alberto Lati, Dany Limón, Alejandro Correa y Juan Carlos Vásquez.

