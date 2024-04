Tom Brady abre las puertas a volver a la NFL y salir del retiro a los 46 años de edad

El siete veces ganador del Super Bowl y para muchos el mejor jugador en la historia de la NFL, Tom Brady, ha vuelto a dar de que hablar y en esta ocasión dejó claro que no cierra las puertas a un posible regreso al emparrillado por segunda ocasión.

En una charla en un podcast y sin asegurar nada de manera oficial, Brady mencionó que se encuentra siempre en buena forma física y dio el nombre de las tres franquicias con las que podría salir del retiro y volver a jugar en la NFL, inclusive se comparó con Michael Jordan.

“49ers, Patriots, Raiders, nunca lo sabes, pero no me opondría. Siempre estaré en buena forma y si puedo pasar el balón, no me opondría. Entonces podría volver, sería como si Michael Jordan regresara”, declaró Brady.

De los tres equipos que se mencionaron en el podcast, solo los San Francisco 49ers son los que tiene a un QB franquicia como Brock Purdy, pues ni Patriots ni Raiders tienen definido a su mariscal de campo titular para la siguiente temporada.

Aunque esto es solo un rumor, las opciones de Brady quedan prácticamente reducidas a volver con New England, pues Brady no está seguro que la NFL le permita jugar con Raiders ahora que está por convertirse en dueño minoritario.

“No sé si me dejarán si me convierto en propietario (de Raiders). Siempre estaré en buena forma, siempre seré capaz de lanzar el balón”, concluyó el ex de los Patriots.