Raiders contrata a Chip Kelly como coordinador ofensivo, según reportes

Con información de Adam Schefter, Chip Kelly regresaría a la NFL, ahora con Las Vegas Raiders como coordinador ofensivo, luego de pasar 2024 con ese rol y entrenador de quarterbacks de Ohio State, quienes levantaron el campeonato nacional ante Notre Dame.

Raiders hiring Chip Kelly as new offensive coordinator. (via @RapSheet) pic.twitter.com/yklEQ3Ln2a

— NFL (@NFL) February 2, 2025