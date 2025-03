Baltimore Ravens firma a Cooper Rush como suplente de Lamar Jackson

Luego de unos días frenéticos de agencia libre, los Ravens continúan firmando a jugadores de cara a la próxima temporada y han llegado a un acuerdo para unir a sus filas al mariscal de campo suplente, Cooper Rush.

Cooper Rush, nuevo QB de Ravens | AP

A falta de la confirmación de la propia franquicia y de acuerdo a diversas fuentes, el ex mariscal de campo de los Dallas Cowboys llegará a los Baltimore Ravens en un acuerdo de dos años y aproximadamente 12.2 millones de dólares.

Cooper Rush fue liberado por Dallas Cowboys luego de no entrar en planes de la organización para este 2025 y a falta de una franquicia que le ofrezca la oportunidad de ser titular, Rush se unirá a Ravens para ser el suplente de Lamar Jackson.

