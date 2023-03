NFL: Lamar Jackson será jugador franquicia con los Ravens de Baltimore

Los Baltimore Ravens anunciaron el martes que designarían a Lamar Jackson como su jugador franquicia, evitando que se convierta en agente libre sin restricciones este mes después de la expiración de su contrato de novato.

Una persona con conocimiento de la situación le dijo a The Associated Press que Jackson estaba recibiendo la versión no exclusiva de la etiqueta de franquicia. La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque ese detalle no había sido anunciado.

La fecha límite para aplicar la etiqueta de franquicia es a las 4 p. m., hora del Este. Siempre se esperaba que los Ravens usaran la etiqueta si no llegaban primero a un acuerdo a largo plazo con Jackson. El equipo y su mariscal de campo estrella pueden continuar negociando ahora, aunque la etiqueta no exclusiva significa que también puede negociar con otros equipos.

“Ha habido muchos casos en la liga y en Baltimore en los que un jugador ha sido designado con la etiqueta de franquicia y firmó un contrato a largo plazo ese mismo año”, dijo el gerente general Eric DeCosta en un comunicado. “Seguiremos negociando de buena fe con Lamar, y tenemos la esperanza de que podamos llegar a un acuerdo a largo plazo que sea justo tanto para Lamar como para los Ravens. Nuestro objetivo final es construir un equipo campeón con Lamar Jackson a la cabeza durante muchos años por venir”.

Los Ravens tendrían la oportunidad de igualar cualquier acuerdo entre Jackson y otro equipo, y si deciden no hacerlo, recibirían a cambio dos selecciones de primera ronda. Si Jackson juega esta temporada con la etiqueta de franquicia, ganaría $32.4 millones.

Baltimore podría haber evitado que Jackson negociara con cualquier otra persona usando la etiqueta de franquicia de derechos exclusivos, pero eso podría haber costado mucho más.

Los Dallas Cowboys usaron la etiqueta de franquicia exclusiva en el mariscal de campo Dak Prescott en 2020. Un año después, llegaron a un acuerdo a largo plazo con él. Kirk Cousins ​​es otro mariscal de campo que jugó con la etiqueta de franquicia recientemente. Lo hizo en sus últimas dos temporadas en Washington antes de unirse a los Minnesota Vikings en 2018.

Así que ahora la saga entre Jackson y los Ravens entra en su siguiente fase. Josh Allen, el otro mariscal de campo estrella reclutado en 2018 con Jackson, firmó un contrato a largo plazo con Buffalo hace dos temporadas bajas. Jackson, por otro lado, ingresó la temporada pasada aún sin una extensión. El estado de su contrato no parecía demasiado disruptivo la última temporada baja (participó en un minicampamento obligatorio y un campo de entrenamiento), pero no se sabe cómo serán los próximos meses.

Jackson fue el MVP de la NFL de 2019, y su dinámica de pases y carreras lo convierten en una de las estrellas más inusuales del juego. A los 25 años, ya es uno de los seis mariscales de campo en la historia de la NFL con 10,000 yardas por aire y 4,000 por tierra. Sus 12 juegos con al menos 100 yardas por tierra son un récord de la NFL.

Jackson se lesionó al final de las últimas dos temporadas, y los Ravens no han llegado al juego de campeonato de la AFC con él, pero su impacto en la ofensiva es enorme. Si se queda en Baltimore, tendrá un nuevo coordinador después de que los Ravens contrataran a Todd Monkin de Georgia

