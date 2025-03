Seahawks firman al receptor Marquez Valdes-Scantling y al ala defensiva DeMarcus Lawrence

Los Seahawks de Seattle encontraron otro receptor para el nuevo quarterback Sam Darnold y reforzaron su presión al pasador en el primer día oficial del nuevo año de la NFL.

Seattle acordó el miércoles un contrato por un año valorado en hasta 5,5 millones de dólares con el velocista Marquez Valdes-Scantling, según el agente Harold Lewis. Más tarde, los Seahawks llegaron a un acuerdo con el exjugador de los Cowboys, DeMarcus Lawrence, según el agente David Canter.

Lawrence, quien cumplirá 33 años el próximo mes, pasó sus primeras 11 temporadas en la liga en Dallas, participando en cuatro Pro Bowls y logrando 61 1/2 capturas durante su tiempo allí.

Lawrence jugó solo cuatro partidos la campaña pasada antes de quedar fuera por una lesión en el pie, pero logró tres capturas y cinco golpes al quarterback en su breve participación. Los Seahawks necesitaban ayuda en la línea defensiva tras liberar a Dre'Mont Jones y Roy Robertson-Harris la semana pasada.

NFL Network informó que el acuerdo de Lawrence tiene un valor de 42 millones de dólares por tres años, con 18 millones garantizados.

