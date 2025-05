¿Llega a Steelers? Critican a Rodgers por no presentarse a OTA's aunque no juegue en Pittsburgh

El futuro de Aaron Rodgers en la NFL aún es incierto, pues continúa como agente libre pese a los constantes reportes que lo acercan a los Steelers.

Incluso, el experimentado mariscal de campo estaría considerando retirarse, pero la posibilidad de unirse a Pittsburgh está en el aire y su situación sigue siendo un misterio.

AP

Sorpresivamente, Rodgers fue severamente criticado por no haberse presentado a los primeros días de las OTA (Actividades Organizadas por el Equipo) de los Acereros, lo que generó conmoción en redes, pues ni siquiera es un jugador de la franquicia.

Joy Taylor, presentadora de Fox Sports en Estados Unidos, cargó con todo contra el QB, cuestionando su ‘respeto’ por el futbol americano y su carrera.

AP

"Estamos sentados hablando de que Aaron Rodgers no estuvo allí el primer día de las OTA. Obligatorio o no, ¿dónde está tu orgullo? ¿Dónde está tu dignidad? ¿Dónde está tu respeto por el juego, dónde está tu respeto por la organización?”.

”Nunca ha jugado allí antes. No conoce a ninguno de sus compañeros de equipo. No conoce las calles para llegar a las instalaciones. No conoce a los médicos, no conoce al equipo de rehabilitación... ¿Por qué no estarías allí?”, dijo en el programa Speak.

Tras dos años de poca lucidez en Jets (uno se lo perdió por lesión), Rodgers fue cortado al terminar la temporada 2025 y, desde entonces, ha sido colocado como opción para varios equipos que necesitan quarterback.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: Toluca modifica su escudo tras el título ante presión de Martinoli