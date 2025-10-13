Buffalo Bills vs Atlanta Falcons EN VIVO NFL 2025 Semana 6

SIGUE EN VIVO LAS MEJORES ACCIONES DEL JUEGO:

FINAL Bills 14-24 Falcons | Josh Allen termina el partido con una intercepción

4Q Bills 14-24 Falcons | ¡Ventaja de 10 con sólo 1.43 minutos restando!

4Q Bills 14-21 Falcons | ¡BLOQUEAN EL GOL DE CAMPO! Los equipos especiales de Buffalo responden y mantienen 7 de diferencia

FINAL DEL TERCER CUARTO

3Q Bills 14-21 Falcons | ¡TOUCHDOWN BILLS! Buffalo recorta distancias en la primera serie ofensiva

3Q Bills 7-21 Falcons | ¡Arranca la segunda mitad del partido!

MEDIO TIEMPO

2Q Bills 7-21 Falcons | ¡TOUCHDOWN FALCONS... que no cuenta Drake London buscaba anotar, pero pisó fuera antes de cruzar la zona de anotación y el equipo se quedó sin tiempo en el reloj

2Q Bills 7-21 Falcons | ¡INTERCEPTADO! Buffalo buscaba los puntos pero Josh Allen entregó el balón con 7 segundos restando

2Q Bills 7-21 Falcons | ¡TOUCHDOWN FALCONS! Brian Robinson se lleva el balón 80 yardas para extender la ventaja.

FINAL DEL PRIMERO CUARTO

1Q Bills 7-14 Falcons | ¡TOUCHDOWN FALCONS! Atlanta vuelve a tomar ventaja con un TD de Drake London

1Q Bills 7-7 Falcons | ¡TOUCHDOWN BILLS! Josh Allen responde de inmediato con un pase su ala cerrada

1Q Bills 0-7 Falcons | ¡TOUCHDOWN FALCONS! En un abrir y cerrar de ojos Atlanta toma la delantera

1Q Bills 0-0 Falcons | El balón está en el aire y arranca el partido, Atlanta tendrá la primera ofensiva

Los dos QB están listos para el partido

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta se prepara para recibir el espectáculo del Monday Night Football en la Semana 6, con un enfrentamiento interconferencia que promete chispas: los Buffalo Bills (4-1) visitan a unos Atlanta Falcons (2-2) que llegan frescos tras su semana de descanso.

El partido es crucial para ambos, pues los Bills buscan recuperarse de su primera derrota de la temporada, mientras que los Falcons intentan consolidarse en una NFC Sur que está demostrando ser muy competitiva.

Los Bills, líderes de la AFC Este con una impresionante marca de 4 victorias y 1 derrota, se enfrentan a un punto de inflexión. Vienen de una sorpresiva derrota ajustada (23-20) ante los New England Patriots, un resultado que ha puesto la lupa sobre su defensa terrestre, catalogada como la 28ª peor de la liga.

Sin embargo, el historial reciente le sonríe a Buffalo, que ha ganado los últimos dos enfrentamientos contra Atlanta, incluyendo su última visita al Mercedes-Benz Stadium en 2017.