NFL 2025: Así marchan los standings tras la Semana 6

Así quedaron las ocho divisiones tras la sexta semana de acción

Por el MVP | AP
Emiliano Arias Pacheco
12 de Octubre de 2025

La Semana 6 de la NFL dejó la confirmación del gran momento de Baker Mayfield y su búsqueda por el premio al Jugador Más Valioso. El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers tuvo un partido redondo ante los San Francisco 49ers, que perdieron a Fred Warner por el resto de la temporada.

Por otro lado, los New York Jets volvieron a confirmar que son el peor equipo dentro de toda la NFL, con la desastrosa derrota ante los Denver Broncos. Aaron Glenn aún no encuentra la fórmula para que la ofensiva carbure y Justin Fields tuvo una tarde para el olvido en Londres.

Denver Broncos | AP
Los Kansas City Chiefs regresaron al triunfo tras la derrota el lunes ante los Jacksonville Jaguars, ante unos Detroit Lions que nunca pudieron descifrar la defensiva. Por su parte, los Baltimore Ravens confirmaron su peor arranque desde 2015, con la falta de Lamar Jackson en el ataque.

Ante la derrota de los Cuervos, los Pittsburgh Steelers tomaron la cima de la División Norte de la Conferencia Americana; mientras que los Indianapolis Colts hicieron lo propio en el Sur. Los Dallas Cowboys perdieron de una manera impresionante ante los Carolina Panthers, pese a la gran actuación de Dak Prescott y George Pickens.

Kansas City Chiefs | AP
¿Cuáles son los standings de la Conferencia Americana

AFC Este

  1. Buffalo Bills 4-1*
  2. New England Patriots  4-2
  3. Miami Dolphins 1-5
  4. New York Jets 0-6

AFC Oeste

  1. Los Angeles Chargers 4-2
  2. Denver Broncos 4-2
  3. Kansas City Chiefs 3-2
  4. Las Vegas Raiders 2-4

AFC Norte

  1. Pittsburgh Steelers 4-1
  2. Cincinnati Bengals 2-4
  3. Baltimore Ravens 1-5
  4. Cleveland Browns 1-5

AFC Sur

  1. Indianapolis Colts 5-1
  2. Jacksonville Jaguars 4-2
  3. Houston Texans 2-3**
  4. Tennessee Titans 1-5
Pittsburgh Steelers | AP
¿Cuáles son los standings de la Conferencia Nacional

NFC Este

  1. Philadelphia Eagles 4-2
  2. Washignton Commanders 3-2*
  3. Dallas Cowboys 2-3-1
  4. New York Giants 2-4

NFC Oeste

  1. San Francisco 49ers 4-2
  2. Seattle Seahawks 4-2
  3. Los Angeles Rams 4-2
  4. Arizona Cardinals 2-4

NFC Norte

  1. Green Bay Packers 3-1-1
  2. Detroit Lions 4-2
  3. Minnesota Vikings 3-2**
  4. Chicago Bears 2-2*

NFC Sur

  1. Tampa Bay Buccaneers 5-1
  2. Carolina Panthers 2-3
  3. Atlanta Falcons 2-2*
  4. New Orleans Saints 1-5
Green Bay Packers | AP
*A falta de su juego de Monday Night Football 

** Descansaron esta semana 

