NFL: ¿Dónde, cuándo y a qué hora ver todos los juegos de la Semana 8?

La temporada 2025 de la NFL avanza a toda velocidad y la Semana 8 llega con una cartelera cargada de partidos que prometen definir el rumbo de varias divisiones. A medida que nos acercamos a la mitad de la campaña, la urgencia por sumar victorias es palpable, y los aficionados están listos para una maratón de emociones en el emparrillado.

Semana 8 de la NFL | AP

La acción comienza el jueves con un emocionante duelo entre equipos de distintas conferencias, cuando los Minnesota Vikings visiten a Los Angeles Chargers en el Thursday Night Football, duelo que marcará el comienzo de la Semana 8, prácticamente la mitad de la temporada.

El domingo ofrecerá una tanda vespertina electrizante con el esperado Dallas Cowboys vs. Denver Broncos, duelo de franquicias de mucha tradición y que será vital para las aspiraciones de Playoffs de ambos equipos.

El plato fuerte de la semana se presenta el domingo por la noche con un duelo con sabor a reencuentro histórico: Green Bay Packers vs. Pittsburgh Steelers. el foco se ha puesto en el enfrentamiento entre Aaron Rodgers y su ex-equipo por primera vez desde que dejó el equipo hace tres temporadas.

Finalmente, la Semana 8 cerrará con el tradicional Monday Night Football con un encuentro que siempre garantiza espectáculo: Washington Commanders vs. Kansas City Chiefs, con Patrick Mahomes buscando que los Chiefs vuelvan a ser vistos como uno de los máximos contendientes al Super Bowl pese al mal arranque en la temporada.

Patrick Mahomes, QB de Kansas City Chiefs | AP

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN.

Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C

Dónde ver la Semana 8 de la NFL | RÉCORD