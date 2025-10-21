NFL: Arizona Cardinals apunta a ser el rival de Dallas Cowboys en México el próximo año

Roger Goodell, comisionado de la NFL, anunció que la liga regresará a México el próximo año, después de las remodelaciones del Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte). Uno de los grandes favoritos a venir a nuestro país son los Dallas Cowboys, así lo confirmó en su momento el dueño y gerente general del equipo, Jerry Jones.

Dallas Cowboys | AP

Sin embargo, la NFL no ha dado a conocer a los equipos que vendrán a nuestro país, aunque varios nombres ya comenzaron a sonar. Uno de los posibles rivales de la Estrella Solitaria podría ser los Arizona Cardinals, todo con información del reportero de ESPN, John Sutcliffe.

El reportero -quien aseguró el regreso de la NFL meses antes y anticipó a los Cowboys como el posible equipo local- comentó que el rival en cuestión serán los Arizona Cardinals, todo según una fuente cercana a él. Sin embargo, no se conoce la fecha exacta para el partido, aunque todo apunta para la Semana 11, previo al Juego de Acción de Gracias.

Arizona Cardinals | AP

La extensa carrera de los Cardinals en México

Los Arizona Cardinals son uno de los equipos con mayor tradición en nuestro país, pese a los pocos éxitos que han tenido en su historia. El primer partido de temporada regular en la historia de nuestro país fue entre el Pájaro Rojo contra los San Francisco 49ers en 2005.

Por otro lado, el último partido que hubo en nuestro país fue entre esos dos equipos, con uno de los grandes momentos de la NFL en México. El saldo para Arizona en territorio mexicano es de un ganado y un perdido.

NFL en México | AP

¿Por qué serán los Cowboys?

Pese a que John Lynch, gerente general de los San Francisco 49ers, expresó su deseo de regresar a nuestro país, la ventaja parece ser de los Dallas Cowboys. En una reciente entrevista, Jerry Jones agregó lo siguiente:

"No puedo explicar lo que nuestros aficionados mexicanos significan para nosotros y lo realmente especial que es cuando jugamos en México o tenemos presencia en México que representa tantos millones de grandes aficionados en los Estados Unidos para nosotros también, así que realmente deberíamos tener la oportunidad de jugar en el Estadio Azteca", comentó Jones.

