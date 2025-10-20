Tampa Bay Buccaneers vs Detroit Lions EN VIVO NFL Semana 7

El Monday Night Football de la Semana 7 nos regala un enfrentamiento estelar en la Conferencia Nacional, con los Tampa Bay Buccaneers (5-1) viajando al Ford Field para medirse a los Detroit Lions (4-2).

SIGUE EN VIVO LAS ACCIONES MÁS IMPORTANTES DEL JUEGO

1er cuarto | TB 0-7 DET | Cinco jugadas y tres minutos necesitó Goff para la primera anotación de los Lions. Pase a St. Brown de 27 yardas y tras un corto acarreo abrió el marcador (11:59).

1er cuarto | TB 0-0 DET | Patada de despeje y vendrá la primera ofensiva comandada por Jared Goff.

Tampa Bay llega a Detroit ostentando el mejor récord de la NFC. A pesar de una lista de lesionados en el cuerpo de receptores (con Mike Evans en duda y ausencias confirmadas como la de Egbuka), Baker Mayfield ha guiado al equipo con una actuación consistente, mostrando la resiliencia que caracteriza a la escuadra dirigida por Todd Bowles.

El equipo viene de una victoria contundente sobre los San Francisco 49ers, con una defensa que acumuló seis capturas y forzó dos intercepciones, incluyendo una actuación destacada del corner Jamel Dean.

Los Lions, por su parte, se presentan en casa con la intención de rebotar tras una derrota ante los Chiefs en la Semana 6. Detroit sigue siendo una amenaza ofensiva de élite, con el mariscal Jared Goff encabezando la NFL en pases de anotación, porcentaje de pases completos y rating de pasador, al frente del segundo equipo con más puntos anotados en la liga.

El ataque de los Lions, que cuenta con el explosivo corredor Jahmyr Gibbs y el receptor estelar Amon-Ra St. Brown, representará una prueba máxima para la defensa de los Buccaneers.

