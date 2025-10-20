En un duelo de errores, Seattle Seahawks se llevan la victoria ante Houston Texans

Vuelan, pero no dejan el mejor sabor de boca. Los Seattle Seahawks (5-2) derrotaron con fortuna y una gran cantidad de errores a los Houston Texans (2-4), quienes volvieron de su bye week y volvieron a dejar muchas dudas. Pese a los buenos números que dejaron en el papel Sam Darnold y C.J. Stroud, su imprecisión y errores se hicieron presentes en grandes lapsos del partido, que terminó 19-27.

En un comienzo sumamente defensivo, los Halcones Marinos rompieron el cero gracias a una jugada de riñón por parte de Zach Charbonnet, quien pese a la gran cantidad de linieros que se zambulleron en él, logró llevar el ovoide a las diagonales. La defensiva de Seattle se volvió a hacer presente parando a C.J. Stroud, quien una vez más, dejó grandes dudas con respecto a lo que mostró en su primer año.

Seattle Seahawks | AP

Antes del final del primer cuarto, una de las parejas de quarterback-receptor más explosivas de la NFL se hizo presente. Sam Darnold encontró en las diagonales a Jaxon Smith-Njigba, quien con unas manos seguras puso el ovoide por segunda ocasión en las diagonales para los Seahawks.

El segundo cuarto comenzó a ser un caos y estuvo llenó de jugadas dudosas, además de uno de los bloopers del año. Cooper Kupp, quien logró en su mejor momento la Triple Corona, lanzó una intercepción después de una jugada de engaño, pero la gran jugada a la defensiva de Calen Bullock no fue suficiente para prender a su ofensiva.

Houston Texans | AP

Los Texanos lograron poner puntos en el marcador después de dos goles de campo de Ka'imi Fairbairn, pero su funcionamiento en el partido continuó por estar lejos de lo esperado. El tercer cuarto tuvo aciertos de las defensivas, pero también grandes errores de las ofensivas.

¿Cómo fue la segunda mitad?

El tercer cuarto arrancó de la peor manera posible para los Houston Texans, pues apenas en la segunda jugada, C.J. Stroud lanzó su primera intercepción del partido. Darnold volvió a encontrar en varias ocasiones a Njigba, quien terminó el juego con más de 100 yardas, su tercer con esa cifra de manera consecutiva.

Seattle Seahawks | AP

Pese a que la defensiva de los Texanos realizó dos grandes jugadas, como la captura en las diagonales y touchdown de Will Anderson Jr. y la intercepción de Derek Stingley Jr., el equipo de Texas nunca se pudo poner en sintonía. El último touchdown del partido llegó demasiado tarde para los de Houston, quienes sumaron su cuarta derrota de la actual temporada.

¿Los Seahawks están en la mejor División?

La victoria de los Seattle Seahawks los colocó como el tercer equipo de la División Oeste de la Conferencia Nacional con marca de 5-2 (San Francisco 49ers y Los Angeles Rams son los otros dos). Mike Macdonald mostró mayor madurez en su segundo año como entrenador en jefe y encontró una gran solución en la ofensiva; pero mucho más en la defensiva.

