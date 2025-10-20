Mike Evans sufre conmoción cerebral y una lesión en el hombre que lo obligó a abandonar MNF

El Monday Night Football se volvió a llenar de tragedia por la lesión del receptor estrella de los Tampa Bay Buccaneers, Mike Evans. El wide receiver de los Bucs tuvo que abandonar el emparrillado casi noqueado, ya que sufrió una conmoción cerebral, además de una fuerte lesión en el hombro. La estrella de los Bucaneros ser rompió la clavícula y estará fuera por casi toda la temporada.

Mike Evans | AP

El legendario receptor de Tampa Bay corrió una ruta profunda cerca del final del segundo cuarto. Pese a que pareció que Evans hizo una atrapada espectacular con todo y la cobertura del esquinero Rock Ya-Sin, el balón terminó por tocar el césped del Ford Field y Mike sufrió la peor parte.

Evans permaneció inmovil en el césped casi apunto de perder el conocimiento, por lo que generó la preocupación de todos sus compañeros. Uno de los más afectados fue el rookie y también receptor Emeka Egbuka, quien se arrodilló en el suelo y oró por la salud del espléndido receptor abierto.

DAZN | ESPECIAL

Las lesiones en la temporada de Tampa Bay

El caso de Mike Evans se sumó al de diferentes hombres en la ofensiva de los Bucaneros, que ha estado muy mermada en el comienzo de la Temporada 2025. Baker Mayfield y Todd Bowles tuvieron que improvisar para encontrar a lo mejor para el enfrentamiento ante los Detroit Lions.

Mike Evans también tuvo problemas con lesiones antes del partido ante los Leones, pues no pudo disputar los últimos tres partidos ante los Philadelphia Eagles, Seattle Seahawks y los San Francisco 49ers en las Semanas 5 y 6. El receptor sufrió una distensión en el tendón de la corva en el partido ante los New York Jets.

Mike Evans | AP

¿La sorpresa de la NFL?

Los Tampa Bay Buccaneers se convirtieron en uno de los equipos favoritos en toda la NFL, todo gracias a su explosividad y gran manejo en la defensiva. El novato Egbuka se convirtió en una de las grandes revelaciones de la temporada.

Además, Baker Mayfield demostró que es uno de los mejores mariscales de campo en la actualidad de la NFL, todo con un renacer incluido en Tampa Bay. Pese a una posible derrota ante Detroit, los Bucaneros son uno de los favoritos en la Conferencia Nacional.

Mike Evans | AP

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN.

Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C