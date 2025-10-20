Jahmyr Gibbs y una defensiva inquebrantable guían victoria de Lions contra Buccaneers

Rugen en casa y dan golpe de autoridad en la Conferencia Nacional. En un duelo dominado por las defensivas, los Detroit Lions (5-2) impusieron su ley en el Ford Field y frenaron a Baker Mayfield y compañía para propinarle a los Tampa Bay Buccaneers (5-2) su segunda derrota de la temporada, con marcador de 24-9 en el Monday Night Football.

Los Lions pegaron primero gracias a Jared Goff, quien conectó un pase por el centro con Amon-Ra St. Brown. El receptor aprovechó la caída de su marcador para escaparse hasta las diagonales y abrir el marcador.

A partir de ahí, el juego se convirtió en un intercambio de posesiones marcado por el gran trabajo defensivo y los errores de ambos mariscales. Goff fue capturado y sufrió la primera pérdida de balón del encuentro. Ya en el segundo cuarto, Jahmyr Gibbs encendió al público con una espectacular carrera de 78 yardas que amplió la ventaja a 14-0.

Los Buccaneers no encontraban ritmo y seguían cometiendo errores. Amik Robertson provocó un balón suelto tras un golpe a Sterling Shepard, y poco después Arthur Maulet le arrebató el ovoide directamente de las manos a Mike Evans. Antes del descanso, Goff fue interceptado y Tampa Bay aprovechó para sumar sus primeros puntos con un gol de campo que los mantenía con vida.

En la reanudación, los de la Bahía acortaron distancia con una anotación tras un gran trabajo de su línea defensiva que le abrió el camino a Tez Jhonson hasta las diagonales. Sin embargo, los Lions respondieron de inmediato: Gibbs volvió a brillar con su segunda anotación terrestre del partido. Más tarde, la fortuna se inclinó del lado de Detroit con un gol de campo que apenas entró, sellando el marcador 24-9.

¿Qué sigue para los Lions y los Buccaneers en la NFL?

Después de este compromiso, Detroit tendrá descanso en la Semana 8 y luego repetirá en el Ford Field, donde recibirá a los Minnesota Vikings en la Semana 9. Dicho partido está programado para el domingo 2 de noviembre a las 12:00 horas (tiempo del centro de México).

En cuanto a los Bucs, nuevamente les toca jugar de visitantes en la octava fecha del campeonato. Mayfield y compañía visitarán a los New Orleans Saints (que tienen marca de 1-6) en el Caesars Superdome, el próximo domingo 26 de octubre a las 14:05 horas.

En DAZN puedes seguir toda la actividad de la NFL