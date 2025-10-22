La NFL no contemplar modificar espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

La NFL no contempla sacar a Bad Bunny como el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, afirmó el miércoles el comisionado Roger Goodell.

Goodell, al comparecer ante los medios al término de la reunión anual de otoño de los propietarios, expresó que la liga está acostumbrada a recibir críticas por sus elecciones de entretenimiento, dado el tamaño y la amplitud de sus fanáticos. El anuncio realizado en septiembre atrajo la atención mundial, incluyendo un aumento en las reproducciones de la música de Bad Bunny.

Bad Bunny fue el artista elegido por la NFL | AP

¿Qué dijo Goodell sobre la elección de Bad Bunny?

"Es uno de los artistas más destacados y populares del mundo", manifestó Goodell. "Eso es lo que intentamos lograr. Es un escenario importante para nosotros. Es un elemento importante para el valor del entretenimiento. Está cuidadosamente pensado".

La superestrella puertorriqueña ha sido explícito en su oposición al presidente estadounidense Donald Trump y sus políticas. Decidió realizar una residencia de 31 días en Puerto Rico, evitando recitales en Estados Unidos como forma de protesta.

Goodell aseguró que no cambiarán de decisión | AP

Trump, entrevistado por una cadena de noticias conservadora de televisión, calificó la decisión de la NFL como loca y ridícula.

Los 49ers de San Francisco los anfitriones del Super Bowl el 8 de febrero en el Levi's Stadium en Santa Clara, California.

Bad Bunny y su relación previa con el Super Bowl

El cantante ya cuenta con experiencia en el escenario más grande del futbol americano. En 2020 participó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV junto a Shakira y Jennifer Lopez, donde interpretó “Callaita”. Ese show destacó por su inclusión del español, aunque la mayoría de las canciones se mantuvo en inglés, reflejando la adaptación al público masivo de Estados Unidos.

La elección de Bad Bunny ha dividido opiniones | AP

Ahora, con su carrera en un punto más alto, Bad Bunny regresaría como protagonista absoluto del espectáculo.

Uno de los principales puntos de debate en torno a la posible participación de Bad Bunny como artista principal del Super Bowl LIX es el idioma. Aunque más de 57 millones de personas hablan español en Estados Unidos, el inglés sigue siendo la lengua dominante en la transmisión televisiva del evento deportivo más visto del año.

El Super Bowl LX será en el Levi's Stadium | AP