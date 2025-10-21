Justin Fields apunta a ir a la banca con los Jets tras inicio de 0-7

El panorama en Nueva York se complica cada vez más. Los Jets atraviesan un inicio de temporada desastroso con marca de 0-7, y la principal consecuencia podría ser un cambio en la posición más importante del campo. Justin Fields, mariscal de campo titular del equipo, estaría a punto de perder su puesto luego de un rendimiento muy por debajo de las expectativas.

El dueño de la franquicia, Woody Johnson, rompió el silencio este martes y lanzó duras críticas hacia el desempeño del quarterback. Johnson señaló que el equipo necesita un cambio urgente en la ofensiva, aunque aclaró que la decisión final “depende completamente del entrenador Aaron Glenn”, el mensaje fue claro: Fields podría ser enviado a la banca.

Ha batallado esta temporada | AP

Críticas y cambio de rumbo en los Jets

Las declaraciones del propietario se produjeron apenas unos días después de la derrota por 13-6 ante los Carolina Panthers, encuentro en el que el propio entrenador Aaron Glenn decidió sustituir a Fields a mitad de partido. En su lugar, Tyrod Taylor tomó los controles del ataque, intentando dar una chispa a una ofensiva que lleva dos semanas sin alcanzar la zona de anotación.

“Necesitábamos una chispa”, explicó Glenn después del encuentro. “En ese momento sentí que era la decisión correcta. Fue completamente mía”.

El movimiento reflejó la frustración que se vive en la organización. Fields apenas logró completar seis de 12 pases para 46 yardas en los primeros dos cuartos, sin poder generar ritmo ni efectividad. El entrenador, que aún busca su primera victoria al frente del equipo, evalúa seriamente mantener a Taylor como titular para el próximo compromiso frente a los Cincinnati Bengals en la Semana 8.

Lo cambiaron por Taylor | AP

Woody Johnson pierde la paciencia con Justin Fields

Las palabras de Johnson fueron contundentes. El dueño de los Jets expresó que el bajo rendimiento del mariscal de campo ha sido un factor determinante en el mal arranque del equipo. “Es difícil cuando tienes un quarterback con su rating. Tiene habilidad, pero algo simplemente no cuadra. Hay que jugar con consistencia en esa posición, y eso es lo que intentaremos hacer el resto de la temporada”, declaró.

El propietario también subrayó que la defensa y los equipos especiales han mostrado progreso, pero que la ofensiva sigue sin responder. “Si tan solo pudiéramos completar un pase, se vería bien”, añadió con evidente frustración.

El plan inicial de la franquicia era darle a Fields una temporada completa para evaluar su potencial a largo plazo. Sin embargo, los resultados no acompañaron la apuesta. Nueva York le otorgó un contrato de dos años por 40 millones de dólares, con 30 millones garantizados, pero tras siete derrotas consecutivas, la confianza parece haberse agotado.

Criticó al QB | AP

¿Cómo le ha ido a Fields esta temporada?

En seis partidos como titular, Justin Fields acumula un QBR total de 32.1, el más bajo de su carrera, ocupando el puesto 31 entre 33 pasadores calificados de la NFL. Su mejor actuación se dio en la Semana 1 ante los Pittsburgh Steelers, pero desde entonces su desempeño ha ido en caída libre.

Tras las primeras siete semanas de temporada, el QB apenas suma 845 yardas por aire y 4 anotaciones y un porcentaje de 63.7 de pases completos.



Ha quedado a deber | AP