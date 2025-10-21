Russell Wilson responde al dardo de Sean Payton con un golpe a su oscuro pasado

Russell Wilson arremetió contra Sean Payton en las redes sociales el martes, poco menos de 48 horas después de que el entrenador de los Denver Broncos lanzara una pulla contra el mariscal de campo suplente de los New York Giants, quien perdió su puesto de titular ante el novato Jaxson Dart tras un inicio de 0-3.

Publicación de Russell Wilson | X

"Sin clase... pero no sorprendido...", dijo Wilson en X, antes conocido como Twitter. "No me di cuenta de que sigues cazando recompensas 15+ años después a través de los medios."

Wilson se lanzó a su vez contra Payton, para quien jugó una temporada desafortunada en 2023, al hacer referencia al escándalo "Bounty Gate" de 2009-11 con los New Orleans Saints. La NFL descubrió en 2012 que el equipo estaba recompensando a los jugadores por golpes a los oponentes con intención de lesionar, y Payton fue suspendido por un año.

Payton dijo después de la histórica victoria con remontada de Denver por 33-32 el domingo que los Giants "encontraron una pequeña chispa con" Dart, quien se convirtió en el titular, e insinuó que parte de una conversación que tuvo con el dueño de Nueva York, John Mara, incluía querer enfrentarse a Wilson en su lugar.

"Estaba hablando con John Mara no hace mucho y le dije: 'Esperábamos que ese cambio hubiera ocurrido mucho después de nuestro partido'", dijo Payton.

Sean Payton fue sancionado por la NFL en su etapa con los Saints | AP

Wilson se unió a los Broncos mediante un traspaso desde Seattle en 2022 y firmó una extensión de cinco años y $245 millones. Terminaron 4-11 en su primera temporada antes de que Denver contratara a Payton, quien regresaba a entrenar después de un periodo en la radiodifusión.

Payton relegó a Wilson al banquillo tras 15 partidos, una medida que aseguraba que el QB no se lesionara. Si Wilson hubiera estado en la plantilla antes del 17 de marzo de 2024, su salario de $37 millones para 2025 habría estado garantizado.

Wilson fue liberado para poner fin a la fea ruptura entre un entrenador veterano y un jugador que habían ganado el Super Bowl por separado.

Sean Payton y Russell Wilson coincidieron en Denver | AP

Ahora, a poco más de un mes de cumplir 37 años, Wilson pasó la temporada pasada con Pittsburgh antes de firmar como agente libre con los Giants.

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN.

Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C