Nate Hubbs, esquinero de los Packers, será baja por lesión en la rodilla

El esquinero de los Packers de Green Bay, Nate Hobbs, se perderá el inicio de temporada y será baja indefinidamente tras someterse a una cirugía por un desgarro de menisco en la rodilla derecha durante el fin de semana.

Cabe destacar que, el tiempo de recuperación tras una cirugía para reparar los meniscos va desde las tres semanas hasta los tres meses dependiendo de la gravedad de la lesión. Ante esto, es poco probable que el esquinero pueda estar listo para el juego ante los Jets de New York.

Se sometió a cirugía | X

No hay fecha de regreso

Tanto el entrenador del equipo, como el propio jugador hablaron esta semana para los medios confirmando su baja por las siguientes semanas. Matt LaFleur se negó a dar un estimado del regreso del esquinero, mientras que Hobbs aseguró que volverá antes de lo esperado.

"No voy a poner un plazo, pero desafortunadamente tuvo que someterse a algo para corregir esto. Esperamos tenerlo de vuelta aquí más pronto que tarde", dijo el entrenador de los Packers, Matt LaFleur, el martes durante los entrenamientos del equipo.

"He estado lesionado antes. Regresé antes. Jugué en grandes partidos. Me han pedido hacer cosas que no sabía que podía hacer hasta que las hice. Así que tengo plena confianza en Dios, primero y ante todo".

|

Hobbs se unió a los Packers durante esta temporada baja con un contrato de cuatro años y 48 millones de dólares. en marzo después de pasar sus primeras cuatro temporadas con los Raiders de Las Vegas. El jugador de 26 años comenzó 38 partidos, forzó tres balones sueltos e interceptó tres pases durante su estadía en Las Vegas.

"Estaba teniendo un buen campamento y estaba demostrando algo a mis compañeros y ganando su confianza", dijo Hobbs. "Eso es algo que tomo muy en serio. Sólo trato de ser la mejor versión de mí mismo ahí afuera. Y entonces, cuando realmente intentas hacer eso y algo así sucede, duele. Pero o tomas eso y lo aprovechas o lo tomas como algo que te va a detener o lo ves como una lección. Soy una persona muy espiritual, así que sentí que Dios está tratando de hablarme, decirme algo y enviarme un mensaje, honestamente".

Llegó de los Raiders | X

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jordan Addison, receptor de Minnesota, fue suspendido por la NFL