Pittsburgh Steelers vs Cincinnati Bengals EN VIVO NFL Semana 7

FINAL Steelers 31-33 Bengals | ¡Aaron Rodgers mandó el Hail Mary pero la defensa lo batea y gana el partido!

4Q Steelers 31-33 Bengals | ¡RETOMAN LA VENTAJA! Quedan 7 segundos pero Bengals tienen el triunfo en el bolsillo

4Q Steelers 31-30 Bengals | ¡Flacco encuentra a Higgins y van a ganar el partido!

PAUSA DE LOS DOS MINUTOS

4Q Steelers 31-30 Bengals | ¡TOUCHDOWN PITTSBURGH! Rodgers encuentra a su TE en un largo pase para tomar ventaja

4Q Steelers 24-30 Bengals | Ambos equipos tuvieron que despejar tras no poder avanzar

4Q Steelers 24-30 Bengals | ¡Bengals extienden la ventaja a 6!

4Q Steelers 24-27 Bengals | ¡Los Bengals ya están buscando sumar más puntos!

4Q Steelers 24-27 Bengals | ¡TOUCHDOWN PITTSBURGH! Ya es un juego de ofensivas en Ohio

4Q Steelers 17-27 Bengals | ¡Los Steelers ya tocan la puerta!

4Q Steelers 17-27 Bengals | ¡TOUCHDOWN CINCINNATI! Flacco lanza su tercer TD conectando con Noah Fant

FINAL DEL TERCER CUARTO

3Q Steelers 17-20 Bengals | ¡Cincinnati no se queda atrás y ya está tocando la puerta!

3Q Steelers 17-20 Bengals | ¡TOUCHDOWN PITTSBURGH! Rodgers encuentra a su ala cerrada y se acercan en el marcador

3Q Steelers 10-20 Bengals | La ofensiva de Steelers revivió y ya está dentro de la yarda 10

3Q Steelers 10-20 Bengals | Ventaja de 10 para Cincinnati

3Q Steelers 10-17 Bengals | Cincinnati ya está en zona roja de la mano de Chase quien ya suma 100 yardas en 11 recepciones

3Q Steelers 10-17 Bengals | ¡El balón está en el aire y.... ARRANCA LA SEGUNDA MITAD!

MEDIO TIEMPO

2Q Steelers 10-17 Bengals | ¡VENTAJA DE 7! Bengals cierran la primera mitad con un gol de campo

2Q Steelers 10-14 Bengals | ¡INTERCEPTADO! Otra vez apareció la defensiva de Bengals, Turner le arrebata el balón a DK Metcalf para la intercepción

PAUSA DE LOS DOS MINUTOS

2Q Steelers 10-14 Bengals | ¡TOUCHDOWN CINCINNATI! Tres jugadas más tarde, Flacco conecta con Higgins para darle la vuelta

2Q Steelers 10-7 Bengals | ¡INTERCEPTADO! Aaron Rodgers fue largo pero su pase fue interceptado por Battle

2Q Steelers 10-7 Bengals | ¡TOUCHDOWN CINCINNATI! Flacco conecta con Ja'Marr Chase para recortar distancias

2Q Steelers 10-0 Bengals | Tras dos castigos a la ofensiva Pittsburgh se conforma con el Gol de Campo

FINAL DEL PRIMER CUARTO

1Q Steelers 7-0 Bengals | Dos series ofensivas para Bengals que terminan en despejes

1Q Steelers 7-0 Bengals | ¡TOUCHDOWN PITTSBURGH! Rodgers conecta con su ala cerrada Smith para tomar la ventaja

1Q Steelers 0-0 Bengals | ¡El balón está en el aire y..... ARRANCA EL PARTIDO!

El historial entre ambos equipos también favorece a los acereros. Aunque Cincinnati ganó el último enfrentamiento, los Steelers dominan la serie reciente con una marca de 3-2 en los últimos cinco partidos, y un contundente 71-40 en el total de enfrentamientos históricos

Este TNF habrá un duelo entre mariscales que, en el 2012 sería verdaderamente Prime Time, hoy no tanto...

Duelo divisional en el Thursday Night de la Semana 7

Durante toda la pretemporada, Joe Flacco tuvo que responder a las preguntas de qué se siente jugar a los 40 años. Pero Flacco es un joven comparado con su contraparte, Aaron Rodgers, de 41 años.

El enfrentamiento del jueves por la noche entre los Steelers de Pittsburgh y los Bengals de Cincinnati marcará solo el tercer juego de temporada regular entre quarterbacks titulares de 40 años.

Rodgers ha ayudado a llevar a los Steelers a comenzar 4-1 y al primer lugar en la AFC Norte. Es segundo en la AFC con un índice de pasador de 105,4, junto con diez touchdowns y solo tres intercepciones. Se enfrentará a una defensa de los Bengals que permite un máximo de la liga de 7,6 yardas por intento en pases rápidos y ocho touchdowns.

Flacco no ha tenido mucho tiempo de práctica con los Bengals, pero ha desarrollado una rápida conexión con los receptores estrella Ja'Marr Chase y Tee Higgins. Pasó para 219 yardas y dos touchdowns contra los Packers en su debut con Cincinnati, pero la mayoría de eso vino en la segunda mitad después de que Cincinnati quedara atrás 10-0 al medio tiempo.

Flacco y los Bengals (2-4) intentarán romper una racha de cuatro derrotas consecutivas y mantenerse a una distancia alcanzable de los Steelers. Flacco se ha enfrentado a los Steelers 25 veces en su carrera, 24 como titular.