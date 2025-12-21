Pittsburgh Steelers vs Detroit Lions EN VIVO NFL Semana 16

Bienvenidos, amigos de RÉCORD

4Q | Steelers 29 - 24 Lions: Los errores ponen a Detroit en zona roja.

4Q | Steelers 29 - 24 Lions: Chris Boswell falla un gol de campo. El centro fue malo.

4Q | Steelers 29 - 24 Lions: Jahmyr Gibbs anota y Detroit se acerca. El extra es bueno.

4Q | Steelers 29 - 17 Lions: ¡Touchdown de Pittsburgh! Jaylen Warren vuelve a escaparse por 45 yardas. El extra es bueno.

4Q | Steelers 22 - 17 Lions: Detroit lo intenta en una cuarta oportunidad y Kalif Raymond anota un importante touchdown. El extra es bueno.

4Q | Steelers 22 - 10 Lions: Jaylen Warren corre 45 yardas y anota. A nada de la victoria del equipo del acero. El extra es bueno.

4Q | Steelers 15 - 10 Lions: Detroit se salva en dos ocasiones de una intercepción. Detroit despeja después de tres jugadas.

4Q | Steelers 15 - 10 Lions: Boswell anota el gol de campo de 23 yardas. Solo cinco de ventaja para la escuadra visitante.

3Q | Steelers 12 - 10 Lions: A cinco yardas para intentar anotar. El juego en el alambre.

3Q | Steelers 12 - 10 Lions: Pittsburgh intenta de nuevo en cuarta y Gainwell logra mover las cadenas.

3Q | Steelers 12 - 10 Lions: Zona roja para Pittsburgh. Miller llega a tres recepciones.

3Q | Steelers 12 - 10 Lions: Gran pase de Aaron Rodges para Scotty Miller. Sigue viva la ofensiva de Pittsburgh.

3Q | Steelers 12 - 10 Lions: ¡Safety! Kyle Dugger captura a Jared Goff y Pittsburgh con ventaja.

3Q | Steelers 10 - 10 Lions: Después de una revisión, los oficiales marcan un claro balón suelto. Grave error de Darnell Washington.

3Q | Steelers 10 - 10 Lions: Gran acarreo de Jaylen Warren. En zona roja Pittsburgh.

3Q | Steelers 10 - 10 Lions: La ofensiva sigue viva después de un gran pase a Thielen.

3Q | Steelers 10 - 10 Lions: Aaron Rodgers encuentra a D.K. Metcalf y Pittsburgh consigue el primer primera y diez de la segunda mitad.

MT | Steelers 10 - 10 Lions: Rodilla en tierra de Jared Goff. Empate desde la Ciudad del Motor.

2Q | Steelers 10 - 10 Lions: ¡Touchdown de Gainwell! Impresionante recepción del corredor tras una interferencia. El gol de campo es bueno.

2Q | Steelers 3 - 10 Lions: Aaron encuentra ahora a Adam Thielen y consiguen una nueva primera oportunidad.

2Q | Steelers 3 - 10 Lions: Aaron Rodgers encuentra a Pat Freiermuth en dos ocasiones para avanzar y estar cerca de medio campo.

2Q | Steelers 3 - 10 Lions: ¡Touchdown de Detroit! Goff encuentra en las diagonales a Isaac TeSlaa. El extra es bueno.

2Q | Steelers 3 - 3 Lions: Pausa de los dos minutos. Detroit en zona roja.

2Q | Steelers 3 - 3 Lions: Detroit comienza a carburar en la ofensiva, pases consecutivos de Jared Goff.

2Q | Steelers 3 - 3 Lions: Aidan Hutchinson vuelve a capturar a Aaron Rodgers. Otro despeje.

2Q | Steelers 3 - 3 Lions: A despejar Detroit después de tres jugadas. Juego de defensivas en Ford Field.

2Q | Steelers 3 - 3 Lions: Cameron Heyward captura a Jared Goff y retroceden cinco yardas.

2Q | Steelers 3 - 3 Lions: Pittsburgh no logra avanzar después de tres oportunidades. El ovoide es de Detroit.

2Q | Steelers 3 - 3 Lions: Jake Bates anota el gol de campo de 36 yardas. Juego nuevo en el Ford Field.

2Q | Steelers 3 - 0 Lions: Zona roja para Detroit. Amon-Ra St. Brown aparece de nueva cuenta.

2Q | Steelers 3 - 0 Lions: Jugada explosiva de Goff con Jameson Williams. A las puertas de zona roja Detroit.

2Q | Steelers 3 - 0 Lions: A pesar del gran acarreo de Kenneth Gainwell, Pittsburgh no avanza más.

1Q | Steelers 3 - 0 Lions: Aaron Rodgers sale del problema y consigue el primera y diez con un buen pase para Calvin Austin.

1Q | Steelers 3 - 0 Lions: Gran cobertura de Joey Porter Jr. en una cuarta oportunidad. Pittsburgh consigue parar y no sufre daño.

1Q | Steelers 3 - 0 Lions: Gran penetración de Jack Sawyer para una tercera oportunidad.

1Q | Steelers 3 - 0 Lions: Otro gran pase para Anthony Frisker, su tercero en esta serie. Primer y gol para Detroit.

1Q | Steelers 3 - 0 Lions: Detroit consigue el primer primera y diez gracias a una gran jugada de Goff y Kalif Raymond.

1Q | Steelers 3 - 0 Lions: Cris Boswell anota un gol de campo de 59 yardas para romper el cero en Ford Field.

1Q | Steelers 0 - 0 Lions: Golpazo de Aidan Hutchinson sobre Aaron Rodgers, primera captura para Detroit.

1Q | Steelers 0 - 0 Lions: Aaron Rodgers encuentra a Darnell Washington para otra primera oportunidad.

1Q | Steelers 0 - 0 Lions: Jaylen Warren logra el primer primera y diez en el partido.

1Q | Steelers 0 - 0 Lions: Primera captura del partido, Keeanu Benton logra derribar a Jared Goff. Detroit despeja después de tres jugadas.

Steelers vs Lions | Primera posesión para Detroit. Jared Goff en busca de llevar a los suyos a zona roja.

15:20 | Steelers vs Lions | A nada del comienzo del partido de altas expectativas.

15:05 | El campo del Ford Field ya tiene a sus protagonistas en un duelo de matar o morir para ambos. Los Steelers buscan dejar aún más atrás a los Ravens, mientras que los Lions están a nada de la eliminación.

Los Pittsburgh Steelers afrontan este fin de semana una visita exigente a Detroit, donde se medirán ante unos Lions necesitados de victorias y con la postemporada en el horizonte.

El cruce aparece como un punto de inflexión para ambos: Pittsburgh quiere sostener su dominio en la AFC Norte, mientras que Detroit pelea por mantenerse con vida en la NFC.

El contexto eleva la temperatura del partido. Desde las prácticas semanales hasta las palabras de Mike Tomlin ante la prensa, todo apunta a un enfrentamiento intenso, físico y cargado de implicaciones.

Los Steelers llegan con el objetivo claro de afianzar su candidatura a playoffs, basada en regularidad, carácter y una defensa que marca identidad. Enfrente, los Lions apuestan por una ofensiva explosiva que puede cambiar el rumbo de cualquier juego.

Detroit cuenta con uno de los ataques más productivos de la liga, comandado por Jared Goff, quien ha mostrado eficiencia y buena química con sus receptores.

A esto se suma el impacto de Jahmyr Gibbs, una amenaza constante por tierra que obliga a las defensas a no perder disciplina. La semana pasada, al igual que Pittsburgh, los Lions lograron frenar a un rival de peso, una señal de resiliencia en un tramo decisivo del calendario.