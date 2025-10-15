Steelers vs Bengals: ¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver el juego de la Semana 7 de la NFL?

Este jueves, el Paycor Stadium de Cincinnati será el escenario de un duelo divisional cargado de historia y dramatismo. Los Pittsburgh Steelers (4-1), líderes sólidos de la AFC Norte, visitan a unos golpeados Cincinnati Bengals (2-4), que atraviesan una racha crítica en la temporada 2025.

El Thursday Night Football de la Semana 7 de la NFL promete ser un partido de alto voltaje donde las realidades de ambos equipos se encuentran en polos opuestos.

Los Steelers, comandados por el experimentado mariscal de campo Aaron Rodgers, llegan con la moral por las nubes tras acumular tres victorias consecutivas, la más reciente un convincente 23-9 sobre los Cleveland Browns.

Steelers marchan como líderes de la AFC Norte | AP

Con una marca de 4 triunfos y 1 derrota, el equipo de Pittsburgh ha demostrado ser una unidad balanceada. Su defensa, una vez más su sello distintivo, se mantiene entre las más férreas de la liga, siendo la cuarta en presión al mariscal. Este factor será crucial contra una línea ofensiva de los Bengals que ha mostrado ser vulnerable.

La situación en Cincinnati es completamente opuesta. Los Bengals no han podido encontrar el camino desde que su estrella y líder, el quarterback Joe Burrow, sufriera una lesión en el dedo del pie que lo ha marginado por varias semanas.

El veterano Joe Flacco, quien tomó las riendas del equipo, buscará dar un golpe de autoridad en este clásico. Aunque la ofensiva de Cincinnati cuenta con el talento explosivo de receptores como Ja'Marr Chase y Tee Higgins, el equipo ha tenido serios problemas para anotar.

Joe Flacco, nuevo QB de los Bengals | AP

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver el TNF entre Steelers y Bengals?

Fecha: Jueves 16 de octubre

Horario: 18:15 horas

Transmisión: Fox Sports y DAZN (NFL Game Pass)