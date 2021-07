Aremi Fuentes sobre su participación en JJOO: 'Uno de mis sueños es estar en el podio olímpico'

Sobre sus hombros, Aremi Fuentes carga las ilusiones, la esperanza, la disciplina, el esfuerzo, la garra, el coraje y la determinación de más de una década de trabajo donde su objetivo es poner el nombre de México en lo más alto.

"Uno de mis sueños era clasificar y otro de mis sueños es estar en el podio olímpico. Me visualizo en el podio, estaré trabajando hasta el final para poder lograrlo y dejaré todo, como siempre lo he hecho, en mis primeros Juegos Olímpicos”, platicó Aremi en entrevista con RÉCORD.

"Me da mucha emoción representar a México, me siento mucho más mexicana. Me gusta llevar el uniforme, los colores de mi país a todos lados, el demostrar que los mexicanos tenemos mucho talento”, enfatizó.

De niña, la deportista chiapaneca soñaba con ser velocista para seguir los pasos de Ana Gabriela Guevara. Sin embargo, en la halterofilia encontró la disciplina en la que escribiría su nombre en el deporte mexicano.

"Cuando estaba pequeña con mi papá recuerdo que estábamos viendo a Ana Guevara en Atenas 2004. De hecho me inicio en el atletismo por mi papá, me dijo ven, siéntate conmigo y ve los Juegos Olímpicos. Me dijo 'ella es la mexicana, es Ana Guevara y tú puedes lograr ser como ella.

"Ese recuerdo siempre lo traigo en mi mente y sí se hizo realidad, pero en otra disciplina. Siempre y cuando persigas tus sueños, en la disciplina que sea, y lo hagas con mucha dedicación y mucha pasión se pueden lograr las cosas", aseguró Fuentes.

Rumbo a su debut olímpico, Aremi se posicionó en el cuarto lugar del ranking mundial en los 76 kilogramos, se colgó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial Pattaya, Tailandia, 2019 en la prueba de envión, ese mismo año se adjudicó ella plata en los Juegos Panamericanos de Lima y ganó oro y plata en los Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

Resultados que la colocan como una de las cartas fuertes de México para subir al podio en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Es emocionante, creo que todos siempre damos lo mejor de nosotros en cada competencia y creo que los entrenamientos son los que dan a relucir las posibilidades que cada uno tiene. No siento presión porque es una de mis metas y para eso trabajo todos los días”, aseguró la halterista de 28 años de edad.

AREMI FUENTES YA SABE LO QUE ES HACER HISTORIA PARA MÉXICO

Aremi Fuentes inmortalizó su nombre en el Olimpo en los Juegos de la Juventud Singapur 2010 donde hizo historia al darle a México su primera presea de halterofilia en esta justa tras el bronce. Competencia que marcó un parteaguas en su carrera deportiva.

"Fue a los 17 años, fui la primera mujer en representar a México en los Juegos Olímpicos de la juventud en 2010, fue cuando dije ¡wow! con un año de entrenamiento pude lograr esto, entonces puedo llegar un poco más lejos y así fue como me enganche más en halterofilia”, platicó Fuentes en entrevista con RÉCORD.

“Fue una experiencia que casi no disfruté porque llevaba muy poco tiempo en halterofilia, pero a pesar de eso logré una medalla de bronce para mi México y en realidad te puedo decir que estaba muy pequeña, no lo disfruté tanto porque estaba muy nerviosa. Hoy en día recuerdo ese momento y he cambiado muchísimo, ahora lo hago con más pasión, con más dedicación, con más conciencia, me trajo a donde quiero llegar”, aseguró.

A partir de esa medalla olímpica juvenil, Aremi evolucionó en el levantamiento de pesas y después de tres ciclos olímpicos de arduo trabajo y entrega hará realidad su sueño en Tokio 2020.

“Hemos avanzado bastante gracias a mi equipo multidisciplinario, mi psicólogo que ha estado conmigo desde el 2017, mi entrenador, creo que eso ha sido parte fundamental en el desarrollo como deportista y pues aún sigo persiguiendo uno de mis sueños que ya se está haciendo realidad, que es asistir a Juegos Olímpicos.

“Lo disfrutaré al máximo y también los entrenamientos. Tengo mucha confianza en la preparación, creo que más que nada en ese momento es tener paciencia y con mucha fe entregarlo todo en cada entrenamiento”, mencionó.

