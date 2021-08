Rommel Pacheco: 'En mi último día como clavadista, ojalá se dé el resultado'

Rommel Pacheco ha tenido una carrera ejemplar como clavadista, y el mexicano espera poder cerrarla con una excepcional actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Primero hay que estar en la final para tener una medalla. En Juegos Olímpicos nada está escrito, hoy toca descansar. Contento y feliz y esta es mi última, de hecho mañana es mi última día de clavadista, de entrenar, de hacer lo que hago; claro que se siente presión y nervios pero debo transformarlo a mi favor. Ojalá y tenga un buen resultado", declaró Rommel Pacheco.

El clavadista mexicano agregó que no hay mejor escenario para culminar su carrera que unos Juegos Olímpicos y sobre todo estando a buen nivel, siendo una esperanza de medalla olímpica para México.

"Estoy muy contento, me encantan y apasionan los clavados. No hay mejor momento para decir adiós que este. Me despido con unos Juegos Olímpicos, a buen nivel, siendo abanderado, pasé en tercero, creo que es el mejor escenario para decir adiós", agregó Pacheco.

Osmar Olvera, joven clavadista mexicano, logró su clasificación a la Semifinales en la novena posición; y tiene como objetivo ganar una medalla a pesar de que está en sus primeros Juegos Olímpicos.

"Estaba feliz y nervioso. Empecé un poco con un poco de nervios, pero al final me solté como estaba entrenando y como me gusta. Toda competencia es un mundo y el objetivo de mañana es una medalla", dijo Olvera.

