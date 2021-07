Tokio 2020: Jaime Lozano confirmó las bajas de Sánchez y Aguirre contra Brasil

La Selección Mexicana que participa en Tokio 2020, consiguió su pase a las Semifinales al vencer por 3-6 a su similar de Corea del Sur.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para el Tricolor olímpico, pues para el choque ante Brasil en la antesala de la Final, no podrá contar con Jorge Sánchez por acumulación de tarjetas y Erick Aguirre por lesión.

"Lo de Aguirre, no sé si vaya a estar, incluso en una eventual Final, le faltan días, hoy perdemos a Jorge Sánchez por las tarjetas amarillas, pero no me canso de decirlo, tenemos un grupo de 22 jugadores de mucha calidad y a quien le toque lo hará muy bien", reveló Jaime Lozano, DT del combinado nacional, tras el juego ante Corea del Sur.

Y de cara al duelo ante Brasil, Lozano refirió que el equipo llega con la confianza suficiente para buscar el boleto a la Final.

"Creo que el equipo cada vez se siente más sólido, yo hablaba con ellos que en estas instancias lo que sobra es motivación y debe sobrar fe sabiendo que las cosas están bien, creo que la preparación fue buena, hoy fuimos contundentes, estuvimos concentrados, el equipo no quiere guardar un resultado, somos un equipo que siempre quiere proponer. Estoy orgulloso de este equipo", sentenció el estratega.

