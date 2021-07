Sha’Carri Richardson: Juegos Olímpicos mantienen su severidad a la marihuana

Aunque las ligas profesionales se ajustan poco a poco a la realidad de que la marihuana no es una droga que aumente el rendimiento deportivo, continúa definitivamente prohibida en la lista de todas las disciplinas olímpicas.

Debido a esta otra realidad, la velocista estadounidense Sha’Carri Richardson no competirá este mes en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Poco después de que ganara en junio las pruebas preolímpicas en Oregon dio positivo a las sustancias químicas de la marihuana. Aunque se reconoce que la droga no fue utilizada para mejorar el desempeño, a Richardson le cancelaron sus resultados y la suspendieron durante un mes.

A continuación algunas preguntas sobre las normativas deportivas en torno a la marihuana:

Si se considera que la marihuana no aumenta el rendimiento deportivo, ¿por qué continúa estando prohibida?

Según la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA por sus siglas en inglés), “para que algo sea incluido en la Lista Prohibida, debe cumplir dos de tres criterios: a) que represente un peligro de salud para los deportistas b) pueda mejorar el desempeño y c) infrinja el espíritu deportivo”.

Aunque la Agencia Mundial Antidopaje (WADA por sus siglas en inglés) amplió el límite para considerar positivo un examen, no ha retirado a la marihuana de la lista porque afirma que la planta cumple al menos dos de los criterios mencionados.

Asimismo, según la USADA: el Código Mundial Antidopaje 2021 ha clasificado recientemente al THC como una “sustancia adictiva” debido a su uso frecuente en la sociedad fuera del contexto deportivo.

¿Qué cambió recientemente en las ligas deportivas profesionales de Estados Unidos?

Todas las ligas han flexibilizado considerablemente sus restricciones sobre la marihuana en los últimos años. Por ejemplo, la NFL aumentó el umbral para que un examen sea considerado positivo y eliminó las suspensiones. Y la NBA dejó de hacer exámenes aleatorios para detectar consumo de marihuana en marzo de 2020.

Estos cambios son resultado de una flexibilización de las leyes que prohíben el consumo de marihuana en Estados Unidos y el mundo, y son cada vez más comunes los estudios que atribuyen a la marihuana beneficios médicos y analgésicos.

¿Qué cambios han ocurrido en el programa de exámenes olímpicos?

No mucho tiempo después de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, las autoridades internacionales aumentaron el límite para considerar positivo un examen, de 15 nanogramos por mililitro a 150 nanogramos por mililitro. Explicaron que el nuevo umbral fue un intento para garantizar que el consumo durante la competición sea detectado, pero no el consumo durante los días y semanas previos a la competición.

La sanción en un caso positivo cuando un deportista pueda mostrar que no utilizó la droga para aumentar su rendimiento es de tres meses. El castigo puede ser reducido a un mes si el competidor completa un periodo de orientación.

Si la suspensión de Richardson es de 30 días y concluye el 27 de julio, ¿por qué no puede competir en las eliminatorias de los 100 metros olímpicos que comienzan el 30 de julio?

Porque su primer lugar en las pruebas, que le dieron el boleto olímpico, fue anulado de los registros por haber dado positivo en los exámenes.

¿Aún así puede competir en los Juegos Olímpicos?

Como su sanción habría terminado antes del comienzo de los relevos femeninos 4x100, existe la probabilidad de que pudiera ser convocada al equipo de relevos. Pero el contingente incluirá a deportistas que tuvieron un resultado en las pruebas. Richardson carece oficialmente de un resultado, así que podría haber alguna disputa legal o se necesitaría la cooperación de otras deportistas para permitirle su inclusión en el equipo.

¿Podría Richardson apelar el fallo?

Aunque los deportistas tienen el derecho apelar el resultado de cualquier resultado positivo, dos personas enteradas del caso dijeron a The Associated Press que Richardson no lo hará. Las fuentes solicitaron el anonimato debido a la confidencialidad de los casos de dopaje.

