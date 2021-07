Tokio 2020: Inauguración se habría quedado sin Nintendo por decisión de último momento

Los deportistas de los Juegos Olímpicos de Tokio fueron recibidos en la inauguración con algunas notas musicales familiares; esas canciones de videojuegos que se quedan pegadas en tu cabeza.

Un popurrí orquestal de canciones de videojuegos japoneses emblemáticos sirvió como banda sonora para el desfile de países en la ceremonia de inauguración. El arreglo incluía canciones de juegos desarrollados por SEGA, Capcom y Square Enix.

Sin embargo, muchos de los temas emblemáticos de otros juegos de Nintendo, como Mario Bros., Pokemón y The Legend of Zelda, no se incluyeron en el desfile. Los productores tampoco incluyeron los jingles más cortos de videojuegos anteriores como Pac-Man y Asteroids.

El medio japonés, Bunshun, estas melodías fueron descartadas en los últimos momentos, pues la planeación fue siendo modificada conforme la fecha se acercaba.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TOKIO 2020: ALEJANDRA VALENCIA AVANZÓ A 8VOS DE FINAL EN TIRO CON ARCO INDIVIDUAL

Incluso, se esperaba desde hace ya bastante tiempo que las interpretes Lady Gaga y Naomi Watanabe, aparecieran dentro de un par de tubos de cañería de Mario Bros, interactuando como si del videojuego se tratara.

Sin embargo, esto no se dio, aunque la ceremonia no dejó de ser de primer nivel, cumpliendo con las expectativas de muchos y recibiendo la crítica de otros.