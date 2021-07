Tokio 2020: Ryan Murphy explotó contra nadadores rusos tras perder la Final

El nadador americano Ryan Murphy fue desbancado por el representante del Comité Olímpico Ruso Evgeny Rylov, quien logró ganar la medalla de Oro en 100 y 200 metros en los Juegos de Tokio 2020, mismo doblete que el estadounidense habría logrado en Río 2016.

Murphy no se guardó su molestia y la dejó al descubierto en su paso por la zona mixta, sin pensarlo habló sobre el escándalo de dopaje del Comité Olímpico Ruso.

"Me vienen unos quince pensamientos y trece de ellos me provocarían problemas (...) Es un enorme peso mental para mí nadar todo el año en una carrera que no está probablemente limpia, pero así son las cosas", afirmó el nadador.

Rylov en los 200 metros logró un tiempo de 1:53.27, mientras que su homólogo estadounidense se quedó atrás con un tiempo de 1:54.15.

"Eso me frustra pero (...) no puedo estar a la vez entrenándome para los Juegos Olímpicos, a un altísimo nivel, y tratar de presionar a las personas que toman las decisiones para hacerles comprender que son erróneas", sentenció el atleta de 26 años.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TOKIO 2020: MARC GASOL ESTÁ SEMIAISLADO POR CONTACTO CON UN POSITIVO DE COVID-19