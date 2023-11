Afición queda encantada tras el WTA Finals en Cancún: "Ojalá trajeran Tenis más seguido"

Este lunes concluyó las WTA Finals, un evento que atrajo a los turistas de diferentes países, ya que no solo era la participación de las mejores ocho tenistas del mundo sino también el deleite de la zona restaurantera, hotelera y demás que la convierten en una de las mejores del mundo.

La iniciativa de traer el tenis a Cancún ha sido bien recibida por la población de dicho lugar, pues fomenta el turismo y enriquece la economía, por lo que la idea de traer al Abierto Mexicano de Tenis no suena descabellado, esto tras la devastación de Acapulco por el paso del huracán Otis.

RÉCORD se dio la tarea de preguntar a los habitantes qué les parecería la llegada del AMT, a lo que ellos respondieron que le encantaría, pues es difícil ver el tenis de ese nivel en México y además ayudaría en la derrama económica.

“Es algo muy motivante, porque este tipo de torneos no habían llegado a México más que en Guadalajara y Acapulco. Me encantaría que no solo vinieran las damas sino también jugadores como Nadal y Djokovic”, comentó Carlos Díaz, vendedor ambulante de Cancún.

“Ojalá trajeran más seguido el tenis a Cancún, es una experiencia diferente”, comentó Santiago quien acudió a ver las Finals de la WTA.

Ayer en conferencia de prensa, Gustavo Santoscoy Arriaga señaló que ya se planea hacer un torneo fijo para Cancún con la colaboración de Bernardo Cueto, Secretario de Turismo de Quintana Roo, luego de que los directivos de la WTA quedarán maravillados con el lugar.

“Yo creo que fue una buena semilla, nos llevamos un sabor de boca formidable. Con el secretario empezaremos a ver qué podemos hacer el año que entra, sabemos que los torneos a nivel global están muy peleados, pero tenemos la posibilidad de tener algo el año que entra en Cancún”, explicó.

Aún no se sabe de qué categoría sería el torneo, lo que sí es un hecho es de que sería en otra época del año, donde no haya lluvias que puedan afectar. Así también, declaró que está en toda la disposición de ayudar a Álvaro Falla, director del AMT.

