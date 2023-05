¡Alexa Moreno brilla con Oro en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística!

En una emocionante jornada deportiva, la talentosa gimnasta mexicana, Alexa Moreno, se consagró campeona al llevarse la medalla de Oro en la prueba de salto en el prestigioso Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística, realizado en la ciudad de Medellín este 2023.

Con una impresionante marca de 13.700, Moreno logró superar a su competidora norteamericana Joscelyn Michelle Roberson, quien obtuvo una puntuación de 13.583. El desempeño sobresaliente de la gimnasta mexicana la posicionó en la cima del podio, demostrando su destreza y dedicación en esta disciplina.

Cabe destacar que Alexa Moreno regresó a las competencias luego de una ausencia de casi dos años debido a lesiones en el hombro y tobillos, las cuales requirieron cirugía. A pesar de estos obstáculos, su determinación y esfuerzo la llevaron a obtener un triunfo significativo en esta importante competición.

Wow, es una locura estar de vuelta en un escenario internacional, en serio lo extrañaba. Me queda mucho camino por delante aún para alcanzar el nivel que se requiere hoy en día, pero creo que voy por buen camino. 1/2 — Alexa Moreno (@alexa_moreno_mx) May 28, 2023

La delegación mexicana de gimnasia artística también logró destacarse en el Campeonato Panamericano, obteniendo una puntuación total de 159.099, superando a equipos como Canadá, Brasil y Argentina. Este resultado coloca a México en una posición destacada en el ámbito de la gimnasia artística panamericana.

El triunfo de Alexa Moreno y su equipo no solo les otorga el reconocimiento en esta competición, sino que también les asegura su participación en el próximo Mundial de Bélgica y en los Juegos Panamericanos que se celebrarán en Santiago de Chile. Es un logro impresionante que respalda el talento y el arduo trabajo de las gimnastas mexicanas.

No es la primera vez que Alexa Moreno enfrenta desafíos en su carrera deportiva. En agosto de 2021, la gimnasta había expresado su preocupación por una lesión que la aquejaba, la cual fue tratada por su equipo médico para poder cumplir su sueño de competir en su segunda justa veraniega.

"Necesito operarme pronto porque no aguanto más. En febrero me dijeron que solo podría participar en salto de caballo en Tokio, pero gracias a los doctores pude sentirme mejor y completar el all around", comentó Moreno en aquel entonces.

