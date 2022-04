Amalia Pérez, máxima exponente de powerlifting: "No me gustaría ser una más del olvido"

Amalia Pérez es la mejor exponente de la historia del para powerlifting, presume cuatro medallas de Oro y dos de Plata en seis Juegos Paralímpicos, de Sídney 2000 a Tokio 2020; la máxima cosecha en su disciplina, es una leyenda del deporte adaptado mexicano, es campeona mundial, Premio Nacional de Deportes y aún sueña con darle más glorias al país.

La multimedallista paralímpica, de 44 años de edad, quiere romper barreras y dejar una huella imborrable en el deporte adaptado tricolor.

“La verdad es que no me quiero quedar limitada, he visto pasar muchas glorias, muchas leyendas, sin ton ni son, y son olvidadas. No me gustaría ser una más del olvido, sino todo lo contrario. Quisiera abrir brechas, quisiera romper barreras y por qué no impulsarme a nivel internacional.

“Buscar que desde el ámbito internacional se vea la diferencia sobre el deporte paralímpico y se reconozca, sobre todo, a un país desde mi perspectiva y ayudarles a todas las generaciones que vienen atrás de mí y brindarles una mejor cultura, mejor diseño, mejor desarrollo, una mejor perspectiva del deporte que yo realizo”, dijo Pérez a RÉCORD.

La pesista capitalina, quien nació con artrogriposis congénita, que afecta la fuerza muscular de las piernas, subió a lo más alto del podio, por cuarta ocasión consecutiva, en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 en la prueba de 61 kilos. Y, aseguró, si la salud se lo permite buscará acrecentar su legado en París 2024.

“Hoy por hoy me estoy preparando, me estoy perfilando, claro que sueño con llegar a París 2024, dar una nueva marca, hacer una historia más para mi país, pero principalmente para la credibilidad del deporte y la dignificación del deporte paralímpico. Si llegara a buscar otra justa deportiva todo va a depender de mis capacidades, hoy por hoy sabemos que lo más importante es la salud, lo más importante es tu cuerpo y si Dios me lo permite y mi cuerpo está preparado para seguir otra justa paralímpica, por supuesto que estaré buscándola.

“Sobre todo demostrando a lo mejor hasta dónde podemos alcanzar a llegar, a lo mejor con sueños, pero con trabajo y dedicación y compromiso. Eso va a depender de mi cuerpo, de mi salud, y se lo dejo a Dios y a la vida, me seguiré preparando, cuidando y si llego a otra justa, qué mejor que demostrar que a lo mejor el ser humano tiene ese potencial y qué mejor que sea yo desde mi perspectiva poder alcanzar otra justa Paralímpica más”, platicó.

Rumbo a París 2024, Amalia clasificó al Parapanamericano de Para Powerlifting St. Louis 2022, que se celebrará en julio.

“Creo que lo enfrento (el ciclo paralímpico) con mucho orgullo, con mucha satisfacción, con muchas novedades porque hoy por hoy la gente nos ve diferente. Tokio fue un parteaguas, gracias al resultado de Tokio mucha gente me reconoce, no era tan sencillo antes.

“Por supuesto que se deja un precedente en un país y sobre todo impulsa y motiva a mucha gente, las mujeres, los niños, los jóvenes, a todo un país, a toda una nación a ilusionarse y a creer que también ellos pueden tener esas capacidades y esos potenciales”, finalizó.

