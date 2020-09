Andy Murray inició el US Open con increíble remontada

El británico Andy Murray, ganador del Abierto de Estados Unidos en 2012, desplegó este martes su mejor tenis en su regreso a un Grand Slam después de dos cirugías, en la victoria sobre el japonés Yoshihito Nishioka por 4-6, 4-6, 7-6 (7-5), 7-6 (7-4) y 6-4.

En la segunda ronda, el próximo rival de Murray saldrá del duelo entre el austriaco Felix Auger-Aliassime y el brasileño Thiago Monteiro.

El partido de este martes que duró más de cuatro horas y media. Murray comenzó flojo, y en su estreno en un grande desde su segunda operación de cadera en enero de 2019, tuvo que remontar dos sets.

A mitad del partido, el británico aumentó la intensidad de su juego y pudo poner contra las cuerdas al nipón, nueve años menor que él, en un disputado 'tie break', con el que se apuntó la tercera manga.

Una serie de errores en la red de Nishioka y acertados golpes de Murray precipitaron el segundo 'tie break' del partido y la victoria de Murray en el cuarto set.

"Me duele todo el cuerpo y ahora me tengo que recuperar lo antes posible", comentó Murray, que se lamentó de que el US Open de este año no cuente con baños de hielo para evitar contagios de coronavirus.

