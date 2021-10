Aremi Fuentes: Denunció engaño del exgobierno de Baja California por su estímulo económico

La medallista olímpica en Tokio 2020 por halterofilia, Aremi Fuentes, denunció nuevamente un engaño por parte del Gobierno saliente del estado de Baja California al no recibir de manera correcta el prometido estímulo económico que se había acordado por ganar la presea de bronce en el verano.

50 mil pesos como premio tras obtener la medalla, sin embargo, el cheque que recibió para cobrar dicho estimulo indicaba que el monto que correspondía a la beca deportiva de final de este año, por lo que optó por no aceptar el dinero bajo esas condiciones.

Fuentes señaló al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y David González, exdirector del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California como responsables de estos hechos engañosos; mediante un comunicado detalló como fue que esto pasó.

“Se me notifica que tengo que pasar a cobrar mi cheque. Me acerco con la ejecutiva contable del Instituto del Deporte, Amalia Valenzuela Islas, y una vez más, el director del Instituto del Deporte de Baja California, David González, falta a su palabra, y de una manera tramposa, malintencionada, esta vez trata de adelantarme mi beca del periodo julio-diciembre del presente año para así ellos, tratar de justificar que se me pagó mi estímulo, la cantidad de 50 mil pesos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EXPILOTO DE NASCAR MURIÓ DE UN DISPARO EN EL PECHO TRAS ATACAR A SU EXESPOSA CON UN HACHA

"Es decepcionante que tengan que recurrir a esto de pagarme el estímulo con mi propia beca. Un pago que es mío, premio a mi esfuerzo, cuando el dinero del estímulo está en el aire, no existe. Por eso tomé la decisión de no firmar ningún documento. No puedo permitir que se burlen así de mi”, explicó la medallista olímpica en busca de justicia para lo acordado.