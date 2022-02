Beijing 2022: Timothy Leduc, primer atleta no binario en los Juegos Olímpicos de Invierno

Timothy Ludec, patinador artístico de Estados Unidos, ha manifestado que es una persona no binaria, siendo así, el primer atleta no binario en estar dentro de unos Juegos Olímpicos de Invierno.

A pesar de no ser favorito junto con su pareja Ashley Cain-Grible, Ludec quiere dejar una huella imborrable y que marque el inicio para que otros atletas que lo ‘ocultan’ puedan revelarlo sin ningún problema.

“Realmente este ha sido un largo viaje para mí, para abrazar mi género. He contado con gente maravillosa en mi vida, que me han ayudado en este camino. Espero que, cuando la gente vea mi historia, no diga: ‘Timothy es la primera persona no binaria en alcanzar este nivel de éxito en el deporte’”, expresó el atleta estadounidense.

“Y que los ‘queer’ pueden manifestarlo abiertamente o no y pueden estar en el deporte. Siempre hemos estado aquí. Siempre hemos sido parte del deporte. Simplemente no siempre hemos podido ser tan abiertos”, añadió.

Ludec se identificó primero como homosexual cuando tenía 18 años, y no fue hasta 2021, a los 31 años, cuando reveló que era una persona no binaria.

Este término se utiliza para las personas que no se identifican exclusivamente como hombre o mujer y que puede abarcar a las personas agénero, bigénero, queer, y de género fluido.

Cabe recordar que el patinaje artístico es el deporte más inclusivo dentro de la rama de los Juegos de Invierno, pues a habido casos como el Brian Boitano, quien ganó oro para Norteamérica en 1988, pero hasta 2014 reveló que era una persona gay.

Orse, quien es entrenador, también declaró que era homosexual una década después de su última participación. Johnny Weir, un patinador muy querido en Estados Unidos de igual forma sentenció que era homosexual hasta después de sus participaciones.

