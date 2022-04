Diego Balleza recibió amenazas de muerte por no ganar presea en Tokio 2020

El clavadista mexicano Diego Balleza reveló que recibió amenazas de muerte después de que no ganó una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se celebraron el año pasado debido a la pandemia por el Covid-19.

En su debut olímpico, Balleza finalizó en el cuarto lugar de la plataforma de 10 metros sincronizados junto a Kevin Berlín. Razón por la cual recibió agresiones en redes sociales.

“Acabé en cuarto lugar y dije ya. Le dije a Kevin ‘cuarto lugar, no manches’. Hasta la fecha todavía no me la creo tanto porque me digo eres el cuarto lugar mejor de tu disciplina, entonces cuando la gente me empezó a criticar y a decir ´¿por qué cuarto lugar?, vas a ganar medalla, si no es primero no es nada. Entonces sí te pega al principio, pero es como un golpe de los que no ves”, platicó Balleza en entrevista con RÉCORD.

Balleza tuvo que recurrir a la Secretaría de Marina Armada de México, instancia a la que representa, para que investigaran las amenazas.

“Sea verdad o sea mentira, te saca de quicio y dices ‘¿qué está pasando?’ Y uno lo duda pero tantas cosas que pasan en esta vida que no sabes qué te puede pasar el día de mañana, entonces recurrí a una ayuda por el hecho de que me dijeron ‘sabemos dónde estás, te vamos a matar por tu cuarto lugar’ y dices ‘no manches, de aquí a cuándo somos tan famosos los clavadistas y más olímpicos.

“Hasta que uno se da cuenta que en verdad te están diciendo eso, gente en redes sociales. Ya no lo tomas a broma, hay comentarios que equis, pero esto que recurre a una palabra muy fuerte dices no, al menos que lo investiguen, que vean y que le quiten las redes sociales y que estén al pendiente. Recurrí a ayuda (Marina) y así fue como en cierto momento estuve al pendiente de qué va a pasar”, platicó Balleza, embajador de Michelob Ultra, que a través de las campaña “Under Pressure” busca crear conciencia acerca de la enorme presión que existe sobre los atletas.

“Hasta la fecha todo ha estado tranquilo, espero siga así y espero que con esta campaña hagamos conciencia de que los deportistas sufrimos de presión para que nos apoyen.

Durante la presentación de la campaña, el clavadista tricolor hizo un llamado a la gente para que se sensibilice y entienda que los deportistas son seres humanos y no robots, y más allá de reprochar por no ganar una medalla valoren el esfuerzo que se hace para llegar a la máxima justa deportiva.

“Estaba super emocionado, por fin 20 años de mi carrera ya dio frutos. Acaba la competencia y de repente veo los mensajes, cuarto lugar, para qué, para eso pagamos impuestos, amenazas de muerte, tuve que hablar a la Marina para que checaran las personas que me estaban mandando esos mensajes.

“Todavía que uno va tan bonito, tan feliz por competir y de repente que vas esas cosas dice por qué, no manches, apóyennos. Solamente que nos apoyen, no necesitan saber qué está pasando ese deportista, solo apoyen”, dijo Diego, de 27 años de edad, quien tiene el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024.

