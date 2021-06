Director del Abierto de Los Cabos: 'Zverev y Tsitsipas tarde o temprano estarán en este torneo'

El celular de Alexander Zverev vibró anunciando el mensaje de un viejo amigo que lo dejó atónito. Se trataba de José Antonio ‘Geoffrey’ Fernández, director del Abierto de Los Cabos, quien le envió imágenes del Cabo Sports Complex, la más preciada joya del ATP 250 que se estrenará en unos cuantos días, cuando el alemán se encuentre a más de 10 mil kilómetros en Tokio, a la espera de bañarse en el oro olímpico.

Sascha simplemente no podía creer que ese venue se encontrara a unos pasos del Hotel Solaz, donde recién había vacacionado bajo un ardiente sol y un calmado oleaje. Pero debido a los Juegos Olímpicos y algunos otros factores como la ausencia de público debido a la pandemia, el sexto mejor tenista deberá posponer su visita a la península de Baja California, donde ya también Stefanos Tsitsipas avisó que visitará tarde o temprano, al tratarse de un auténtico paraíso.

“No viene, pero estuve chateando el otro día con Zverev. Tuve la oportunidad de platicar con él y estaba impactado del lugar. Él ya conoce, alguna vez se quedó en Solaz y estuvo ahí, disfrutó a más no poder, la pasó fenomenal. Una vez que le mandé las imágenes me dijo ‘es que esto no puede ser, está precioso’. Y claro, teniendo el walking distance atrás del hotel lo hace más aún”, dice ‘Geoffrey’ en entrevista con RÉCORD.

“También le mandé las fotos a Grigor Dimitrov y estaba fascinado. Creo que, bueno, al final del día todos cuando lo vivan de viva voz y caminen por el venue van a estar encantados. Es la verdad un privilegio el poder estas instalaciones”, agrega.

El búlgaro campeón del Abierto de Acapulco en 2014 sí estará en Los Cabos del 19 al 24 de julio próximos. Junto a él, grandes figuras tanto consagradas como emergentes estarán presentes, desde Kevin Anderson, John Isner, Guido Pella y Sam Querrey, hasta promesas como Taylor Fritz y Sebastian Korda, quienes estrenarán un inmueble que promete ser la casa de las más grandes estrellas del deporte blanco en un futuro cercano.

“Ya los hemos empezado a tener (jugadores estelares). Tuvimos a Del Potro, a Fognini, tuvimos a Schwartzman, a Dimitrov. Entonces creo que estos jugadores poco a poco irán viniendo. Tenemos la gran ventaja del tema geográfico, del hotel, de venue y si sumas todo eso, con una bolsa sumamente atractiva —una de las tres más jugosas de torneos 250— entonces claro que todo se suma y hace pensar. He estado en contacto con muchos jugadores, como Zverev, Tsitsipas, Medvedev, que tienen conocimiento de este lugar y tarde o temprano los vamos a tener aquí”, asegura.

