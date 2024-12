Djokovic pide transparencia en casos de dopaje en el tenis

El tenista serbio Novak Djokovic, ganador de 24 títulos de Grand Slam, alzó la voz para criticar la falta de transparencia en los procedimientos de dopaje en el tenis profesional.

Durante una conferencia de prensa Djokovic se sumó a los comentarios del australiano Nick Kyrgios, quien calificó de “horrible” la integridad actual del deporte. Ambos se refirieron a los recientes casos de dopaje que involucraron a Jannik Sinner e Iga Swiatek, exnúmeros uno del mundo en el circuito ATP y WTA, respectivamente.

CAPTURA DE PANTALLA: X|

El italiano Sinner dio positivo en marzo de 2024 por clostebol, un anabólico, en dos ocasiones. Aunque recibió suspensiones breves, fue exonerado por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), al aceptar su argumento de contaminación involuntaria.

No obstante, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) apeló la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que aún no se pronuncia. Por su parte, Swiatek fue suspendida un mes tras dar positivo por trimetazidina (TMZ) en agosto. En este caso, la ITIA también aceptó la explicación de contaminación.

Djokovic expresó su frustración por lo que considera un tratamiento desigual hacia jugadores de alto perfil. “Los jugadores de rankings altos parecen recibir un trato diferente al de los demás”, afirmó.

CAPTURA DE PANTALLA: X|

Asimismo, cuestionó el manejo del caso de Sinner: “Nos mantuvieron en la ignorancia durante cinco meses. La noticia llegó en abril, pero no se hizo pública hasta agosto, justo antes del US Open. La ATP no ha explicado por qué mantuvieron esto en secreto”.

El serbio también mencionó casos previos como el de Simona Halep, suspendida inicialmente por cuatro años y cuya sanción fue reducida a nueve meses en 2024, y destacó que esta falta de consistencia en los procesos perjudica la imagen del tenis.

“Simplemente me pregunto cómo funciona el sistema”, dijo Djokovic. “¿Por qué no se trata a todos por igual? Quizás sea por el ranking, el apoyo financiero o equipos jurídicos más fuertes”.

CAPTURA DE PANTALLA: X|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Detienen a portera de Club de Hockey Sant Jordi por grabar a sus compañeras en las duchas