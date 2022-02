Donovan Carrillo: El mexicano terminó en el puesto 22 en la Final de Patinaje Artístico en Beijing 2022

Donovan Carrillo hizo historia al llegar a su primera Final de Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 y ser el primer latinoamericano en llegar a esta instancia en la historia de la justa invernal.

Carrillo fue el sexto participante en la Final y con "Perhaps, perhaps, perhaps', 'Sway' y 'María' realizó una gran rutina, con algunos titubeos que pudo sortear, pero que le costaron en la puntuación con 138.44 puntos en el programa libre para tener un acumulado de 218.13 que le alcanzaron para superar al suizo Lukas Britschgi y al ucraniano Ivan Shmuratko.

En una Final que fue dominada por los japoneses que hicieron el 2-3 con Yuma Kagiyama y Shoma Uno, pero con un estadounidense Nathan Chen, como campeón olímpico.

Chen se colgó el Oro con un acumulado de 332.60 puntos entre el programa corto y el libre; mientras que Kagiyama con 310.05 se quedó con la Plata y uno con el Bronce tras sumar 201.93 puntos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DONOVAN CARRILLO: 'ME SORPRENDIÓ LA RESPUESTA DE MI PAÍS CON MI PRESENTACIÓN EN BEIJING 2022'