Equipo de parataekwondo de México continúan en competencia tras sismo en Turquía

México está compitiendo en el Abierto de ParaTaekwondo, celebrado en Estambul, Turquía. A través de redes sociales Jannet Alegría, entrenadora del equipo infomó que se encuentran bien tras el sismo ocurrido en el país anfitrión.

"Muchas gracias por estar al pendiente del equipo, estamos en Turquía y estamos bien, mañana pelea el equipo varonil", escribió Alegría, a través de Facebook.

“Ayer terminaron de competir los chicos, mas o menos a las 10 de la noche, fuimos a cenar, descansamos y nos dormimos. La verdad no sentimos el temblor, y creo que nada mas la fisioterapista sintió un poco, se mareó. Al día siguiente nos levantamos con la noticia de lo que sucedió en Turquía”, mencionó Jannet Alegría, entrenadora nacional.

Lamentó lo que ocurrió en el país anfitrión, argumentó que si cancelan la competencia lo entendería, “lamentamos mucho lo que esta sucediendo, y creo que para muchas familitas turcas es un golpe muy fuerte, y nosotros que estamos aquí, en este país, lamentamos la situación. No sabemos si van a cancelar el evento el día de mañana, no nos dijeron nada. Nosotros a lo que venimos, que es buscar puntos de ranking, así que a seguir trabajando. Si se suspende el evento lo entendemos, y si no, seguiremos trabajando", concluyó Jannet.

