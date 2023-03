Gilles Spitaler destacó el regresó del World Rally Championship a México

Gilles Spitaler, general manager del Rally México, dijo que el regreso de la World Rally Championship a nuestro país es el reflejo de la confianza, el arduo trabajo de los organizadores y ánimo que le da el público nacional a este evento.

La última vez que em WRC se corrió en México fue en 2020, fue de los pocos eventos que pudieron organizarse antes de la pandemia por Covid-19 provocara que muchas naciones cerraran sus fronteras.

"El público mexicano es muy atento con todos los pilotos, los adoran. Están felices de que vuelva el Rally a México. Es un trabajo arduo porque hay muchos países que quieren estar en el campeonato. Las fechas están muy limitadas, hay muchos países que lo hacen muy bien y nosotros tenemos que hacer un rally muy bien para mantenernos en el campeonato. Es un reto para todos, es importante que nos ayuden los espectadores, tiene que ser un Rally seguro", afirmó el directivo.

México puede presumir de ser uno de los pocos países con prácticamente, varios de los eventos más importantes del automovilismo mundial como es el Fórmula Uno que se correrá a finales de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y la Fórmula E, que de realizó en el mismo lugar el paso mes de enero.

No obstante para Spitalier cada uno tiene su magia, pero el WRC de Guanajuato lo que lo hace especial es la forma en como una ciudad se puede dar a conocer a nivel internacional.

"Fórmula Uno y Fórmula E se corren en circuito y eso es lo máximo que existe para ellos, no hay duda, es un gran evento, pero esto tiene la particularidad de ser fuera de un circuito. Tenemos pilotos realmente extraordinarios, retos que no se viven en el circuito. El secreto ahí es ser muy preciso y cada vez igual, aquí cada curva es diferente y si no la tomaste bien olvidala porque hay que ir a la siguiente", expresó.

Para esta ocasión el Rally WRC México está conformado por 23 etapas a lo largo de León y Guanajuato que arrancaron ayer y se extenderán hasta el domingo con la presencia de pilotos del calibre de Sebastian Ogier, Dani Sordo u Ott aTanak.

En total el Rally WRC México está conformado por 320.71 kilómetros cronometrados.

NÚMERO

2 años estuvo el WRC sin correrse en México

FRASE

"El regreso del WRC nos hace saber que hemos hecho un gran trabajo en años anteriores"

Gilles Spitaler

APUNTE

Gilles confía en que el WRC permanezca mucho tiempo más en México, ahora que el tema pandemia se ha controlado. "Fueron más de 10 años de hacerse en México y ahora queremos hacerlo por otros diez o muchos más", afirmó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KEN BLOCK RECIBIÓ HOMENAJE EN EL RALLY WRC MÉXICO; PINTAN MURAL EN SU HONOR