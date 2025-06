Ilia Topuria vs Charles Oliveira: ¿Cuándo y dónde ver la pelea de la UFC 317?

Todo está listo para el enfrentamiento desde el T-Mobile Arena de Las Vegas entre Ilia Topuria y Charles Oliveira por el cinturón del peso ligero dentro de la UFC 317 en una cartelera llena de emociones dentro de la jaula.

La pelea es una de las batallas más esperadas para la UFC 317 donde ambos buscan adjudicarse el cetro que dejó vacante por su parte Islam Makhachev para subir al peso welter.

UFC 317 l CRÉDITO X:ufc

Esta pelea y con el título en disputa fue una decisión del mandamás Dana White quien terminó por decretar a la vieja leyenda contra un campeón vigente.Oliveira tratará de recuperar la corona que ya obtuvo en 2021.

Tuporia llega a este duelo con las 155 libras luego de dominar prácticamente todo el peso pluma venciendo a Max Holloway y Alexander Volkanovski.

Cartelera

La cartelera estará complementada por batallas como: Alexandre Pantoja vs Kai Kara-France por el peso mosca en las 125 lb; Brandon Royal vs Renato Mohicano en las 125 lb; Beniel Dariush vs Joshua Van en el peso ligero dentro de las 155lb y Payton Talbott vs Felipe Lima en peso gallo de las135lib.

Las acciones comenzarán con las primeras peleas Sedriques Dumas vs Jackson McVey; Jonathan Diniz vs Alvin Hines y Niko Price vs Jacobe Smith y posteriormente con la Cartelera Preliminar. Todo este este fin de semana que podrás seguir por FOX Sports enla UFC 317.

Kai Kara-France l CRÉDITO X:ufc

Cartelera principal

Ilia Topuria vs Charles Oliveira

Alexandre Pantoja vs Kai Kara-France

Branod Royal vs Renato Mohicano

Beniel Dariush vs Joshua Van

Payton Talbott vs Felipe Lima

