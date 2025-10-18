¡Imparables! México se queda con el Oro y Plata dentro del Mundial de Tiro con Arco

México sigue brillando en los deportes olímpicos ahora tocó turno para las mexicanas Mariana Bernal y Andrea Maya Becerra quienes hicieron el 1-2 respectivamente para colgarse el oro y la plata en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco.

Las arqueras mexicanas se vieron las caras en un apretado enfrentamiento que fue decidido con una ‘flecha de oro’, misma que se inclinó hacia Mariana Bernal después de que ambas lanzaron 23 flechas en el blanco (10) para provocar un empate de 147 en Nanjing, China.

Mariana Bernal l CAPTURA

Cabe mencionar, que ambas atletas volvieron brillar tal como lo hicieron recientemente además de Adriana Castillo en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco en Gwanjiu, donde se llevaron dos oros y un bronce, en diversas categorías, para afianzarse en el segundo lugar del medallero.

1-2 para México en Mundial de Tiro con Arco l CAPTURA

¿Quién es Mariana Bernal?

Mariana Bernal Sánchez, es una joven arquera jalisciense que se ha convertido en símbolo vivo de la renovación y el ascenso de nuestro país en la modalidad de arco compuesto. Nacida el 19 de febrero de 2003) compite en la modalidad de arco compuesto, una rama que ha cobrado especial relevancia en el ámbito internacional.

Bernal fue medallista, al colgarse el bronce en la modalidad individual (144‑141 frente a la española Andrea Muñoz) y contribuir a la medalla de oro por equipos junto a México, dentro de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Florida de este año.

Además la reciente medalla que se adjudicó sobre su compatriota para hacerle sumar una presea más en su trayectoria en busca de posicionarse como una de las atletas más fuertes dentro de su disciplina para futuras competiciones.

Oro para Mariana Bernal l CAPTURA

¿Quién es Andrea Maya Becerra?

Andrea Maya Becerra Arizaga ha emergido como una figura que ya trasciende medallas: representa una nueva era para México en la modalidad de arco compuesto. Nacida el 25 de julio de 2000 en Guadalajara, Jalisco.

Maya Becerra comenzó a abrir su camino en el tiro con arco con una determinación poco común en su edad. En 2019 ya se consagró campeona en la modalidad individual de arco compuesto en la Universiada Mundial. Ha conseguido medalla de oro en Chengdú, China, en los Worlds Games; plata en la modalidad de equipo mixto. Oro individual en el Mundial en Gwangju, Corea del Sur; además del oro femenino en equipos y en la Copa Mundial de Florida un oro más individual.

Plata para Andrea Becerra l CAPTURA