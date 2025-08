Iván García revela que a Paola Espinosa la obligaban a mantener una relación por órdenes de su entrenadora

La historia de amor entre Paola Espinosa e Iván García, dos de los clavadistas más exitosos de México, volvió a generar conversación tras una revelación del "Pollo" en el podcast La Capitana, conducido por Sandra de la Vega. A casi 10 años de haber hecho pública su relación, García confesó que su noviazgo con Espinosa enfrentó obstáculos desde su origen, incluyendo presiones externas dentro del equipo nacional.

¿Por qué obligaban a Paola Espinosa a a tener una relación con otro clavadista?

Durante su participación en el programa, el medallista olímpico en Londres 2012 aseguró que a Espinosa la obligaban a mantener una relación con otro clavadista de la delegación, por indicaciones de su entrenadora o entrenador de ese momento. “La obligaban a estar en una relación con un compañero para que no se deprimiera y pudiera seguir entrenando... pasamos un momento complicado, hubo muchos enojos”, compartió García.

Sin revelar el nombre del clavadista en cuestión, Iván relató que la situación afectó no solo su relación sentimental con Paola, sino también su desempeño deportivo. “Me decía: 'no entrené hoy, llegué a la alberca y me agarró mi entrenadora con el otro involucrado, y todo el día me estuvieron obligando a regresar con él. No me dejaron entrenar’”, recordó el originario de Guadalajara.

La situación cambió después de los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuando Espinosa ya no corría riesgo de ser excluida del equipo. “Cuando se acabaron los Juegos y vi que ya no estaba en peligro, le di un beso y le dije: 'vente conmigo’”, reveló García, destacando que fue en ese momento cuando pudieron vivir su amor con libertad.

La relación de Paola Espinosa con Rommel Pacheco

Cabe recordar que antes de iniciar su relación con García, Paola Espinosa tuvo un largo noviazgo con Rommel Pacheco, también exclavadista y ahora director de la CONADE. Su relación duró 13 años y estuvo marcada por un compromiso previo a Londres 2012, aunque finalmente no llegaron al altar. En entrevistas pasadas, Pacheco ha hablado con respeto sobre esa etapa, afirmando que se quedó con los buenos recuerdos.

