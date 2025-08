Marijose Alcalá y Rommel Pacheco confirman buena relación entre el COM y CONADE

La delegación mexicana que participará en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 fue oficialmente abanderada este domingo en una ceremonia encabezada por Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), y Rommel Pacheco, director general de la CONADE. El acto, cargado de simbolismo, marcó la despedida de los 381 atletas que representarán al país en la justa continental juvenil.

¿Cómo es la relación del COM y CONADE?

Más allá del protocolo, el evento evidenció un gesto de apertura entre el COM y la CONADE, evidenció un gesto de apertura entre en los últimos años. Alcalá fue directa al referirse a la relación entre ambos organismos: “Vamos a tener que buscar acuerdos, cordialidad. A veces podemos no estar de acuerdo, pero eso no quiere decir que la CONADE y el COM tengan una relación rota... Le tengo un aprecio especial [a Rommel], aunque le vayamos a diferente equipo de futbol”.

Rommel Pacheco, por su parte, también destacó la importancia del trabajo conjunto y dejó en claro que su prioridad es el bienestar de los deportistas. “Desde que entré a la CONADE dijimos que había que trabajar en equipo por el bien de los atletas y del deporte. Hoy es una muestra de ello. Con la colaboración de la iniciativa privada, entre más recursos haya, más se puede hacer”, afirmó el exclavadista olímpico.

El mensaje de ambos líderes apunta hacia una posible nueva etapa de cooperación institucional, clave para el desarrollo del deporte nacional. En particular, el impulso a las categorías juveniles dependerá en gran medida de que COM y CONADE logren mantener una relación funcional y enfocada en resultados.

¿Cuántos atletas participarán en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025

Con 381 atletas listos para competir, México no solo busca destacar en el medallero de Asunción 2025, sino también consolidar un modelo de gestión deportiva más unido. El abanderamiento fue, en ese sentido, tanto un acto deportivo como un guiño político sobre el futuro del deporte en el país.

