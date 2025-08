Atleta olímpica expone malas condiciones en dormitorios del Comité Olímpico Mexicano

Deplorables condiciones son las que tienen que soportar los representantes mexicanos en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano (COM). Así lo reportó la pentatleta, Mariana Arceo Gutiérrez, por medio de un video en redes sociales.

La medallista panamericana (oro en Lima 2019) publicó un video en el cual se observa las malas condiciones de los dormitorios en el COM. Paredes y techos desgastados, madera carcomida en las puertas y sillas con el asiento roto son algunas de las imágenes que se observan en la publicación.

Mariana Arceo denunció las malas condiciones del COM | MEXSPORT

Malas condiciones y atletas además pagan

La pentatleta de 31 años dejó claro que no quiere señalar ni atacar por intereses específicos, sino pedir que se le dé un trato digno a los representantes de México. "Con todo respeto… ¿cómo podemos aspirar a ser número 1 del mundo si dentro del propio Comité Olímpico ni siquiera tenemos camas dignas para descansar?".

"Llegamos aquí con la ilusión de ser atletas de élite… y nos topamos con instalaciones que nos dejan en clara desventaja frente a las potencias mundiales. Y uno se pregunta… ¿de verdad los recursos y el apoyo están llegando a donde más los necesitamos?", escribió.

Mariana pidió conciencia y apoyo real a los deportistas | CAPTURA

Añadió que es un orgullo ver que atletas, que además deben cubrir una cuota para usar esos espacios, sigan representando a su país y que dan lo mejor de sí en todo tipo de competencias. "No busco atacar a nadie… solo invitar a reflexionar y a unirnos para que el deporte mexicano tenga, al fin, las condiciones que sus atletas merecen".

Décadas de malas condiciones

Aunque Mariana no hizo más hincapié en la situación en la que se encuentra el COM, en los comentarios a la publicación algunas personas denunciaron que desde hace 20 años no se mejoran los dormitarios. Señalaron que, en contraste, las oficinas sí tienen buenas instalaciones.

Así lucen los dormitorios del COM | CAPTURA