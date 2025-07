Muere Laura Dahlmeier, bicampeona olímpica, a los 31 años en trágico accidente de montañismo

Laura Dahlmeier, destacada biatleta alemana y doble medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018, perdió la vida a los 31 años tras un trágico accidente de montañismo en Pakistán.

El pasado lunes 28 de julio, Dahlmeier emprendió una expedición junto a su compañera de escalada, Marina Eva, en la cordillera del Karakórum, una de las zonas montañosas más peligrosas del mundo, ubicada en la frontera entre Pakistán, India y China.

Durante el ascenso, a más de 5,700 metros de altura, un desprendimiento de rocas sorprendió a ambas alpinistas. Laura quedó atrapada bajo los escombros, mientras Marina logró escapar ilesa y solicitó ayuda inmediata a los equipos de rescate.

A pesar de los esfuerzos, las severas condiciones meteorológicas en la montaña impidieron continuar con las labores de rescate. Este miércoles 30 de julio, la oficina de representación de la atleta confirmó oficialmente su fallecimiento.

A través del diario Die Welt, los representantes de la exbiatleta señalaron que la muerte de Laura probablemente ocurrió el mismo día del accidente. Además, se destacó que Dahlmeier había dejado instrucciones claras de que, en caso de un percance de este tipo, "nadie arriesgara su vida para recuperarla".

Laura Dahlmeier fue una de las atletas más destacadas del biatlón en la última década. En los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018, se consagró como la primera mujer en ganar medallas de oro tanto en velocidad como en persecución en una misma edición, hazaña que la colocó en la historia del deporte invernal.

También acumuló siete títulos mundiales y múltiples podios en la Copa del Mundo, antes de retirarse en 2019 para dedicarse al montañismo y la protección del medio ambiente.

La frase que ha resonado en redes sociales y medios internacionales resume la pasión que definió a Laura Dahlmeier: “Perdió la vida en sus amadas montañas”. Su legado como atleta y amante de la naturaleza permanecerá vivo en la memoria del deporte alemán y mundial.

