Jessica Sobrino, nadadora artística, busca culminar su trayectoria con Juegos Olímpicos

Jessica Sobrino es una de las nadadoras que triunfó en el pasado Mundial de Natación Artística en Soma Bay, Egipto. Con 28 años de edad es la atleta más experimentada de la Selección y pieza fundamental por el tipo de acrobacia que realiza, con un alto nivel de dificultad.

“Yo empecé a los seis años, este año cumplo 23 años practicando natación artística, primero comencé en competencias nacionales e internacionales, luego a selecciones infantiles desde los 12 años, después selección juvenil hasta llegar a primera fuerza, donde cumplí 11 años, llevo dos Juegos Centroamericanos, dos Juegos Panamericanos, este año voy por mi sexto Mundial, ha sido una carrera larga y por eso el aferre a seguir entrenando y buscar la forma de llegar a Juegos Olímpicos”, comentó Sobrino.

A pesar de que en cada competencia se le ve con una garra y entusiasmo por triunfar, su carrera no ha sido nada fácil, ya que en un intento de acrobacia se cayó de lado, rompiéndose el tímpano. Este problema auditivo ha implicado que use un tapón o de lo contrario pondría en riesgo su salud; aunque por el momento, no tiene prevista alguna operación por la cercanía de las competencias internacionales.

“Hace diez años me rompí un tímpano y a partir de ahí nado con un tapón de oído, toda mi vida he nadado con un tapón de oído, no me lo puedo quitar para nada, lo uso hasta para bañarme, para entrar al mar, para todo lo que sea acuático. Esto no me ha dificultado estar dentro del equipo. Ha sido parte de mi trayectoria el sobrellevar esta lesión con la carrera deportiva”, expresó la nadadora.

Además de ser atleta, cuenta con una carrera en Administración y otra en Fisioterapeuta, esta última la complementa con clases de natación y conferencias motivacionales. Jessica Sobrino aún no tiene un futuro definido, pero quiere cerrar su carrera con broche de oro en los próximos JJ. OO.

