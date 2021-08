Kevin Berlín sobre su 4to lugar en Tokio: 'Esa experiencia me la llevo para toda la vida'

Kevin Berlín pasó de ser la sorpresa a la promesa de los clavados de México. El cuarto lugar en su debut olímpico lo impulsa a buscar el podio en los Juegos de París 2024.

"Esta experiencia me la llevo para toda la vida, para los siguientes Juegos Olímpicos. El siguiente objetivo y sueño es París 2024, creo que va a ser algo grande", platicó el clavadista de 21 años de edad en entrevista con RÉCORD.

"Estamos felices, contentos del resultado, un cuarto lugar olímpico, a un poco de estar en el podio. Sí me quedo con esa espinita, pero estoy seguro que en París llegaremos al podio", aseguró.

El saltarín veracruzano se adjudicó el cuarto lugar en la plataforma de 10 metros sincronizados, junto a Diego Balleza, en los Juegos de Tokio 2020 con tan solo mes y medio de trabajo. Resultado que es un motor para sus siguientes competencias.

“Es un gran esfuerzo, un orgullo y me quedo muy tranquilo y muy satisfecho porque Diego y yo no llevábamos mucho tiempo de estar juntos, llevábamos un mes y medio trabajando y un cuarto lugar a muy poco tiempo creo que es un gran resultado. Estoy seguro que si hubiéramos llevado un mayor tiempo juntos se hubiera logrado un mejor resultado pero no quita el hecho de que es un cuarto lugar olímpico y una competencia en la que pasaron muchas cosas, no hubo fallas y ganaron los ingleses. Cosa que en clavados casi nunca pasa, siempre son los chinos, y en esta ocasión pasó y me enseñó que todo es posible", mencionó.

Ser considerado una de las promesas de México para los próximos Juegos Olímpicos es una responsabilidad para Kevin, quien buscará consagrarse en la plataforma de 10 metros.

"Para mí la presión nunca ha existido, lo aprendí en (Panamericanos de) Lima. Creo que luchando y confiando en uno mismo llega el resultado y es lo que va a pasar, a confiar en uno mismo y luchar por estar en París.

"Estoy haciendo mi historia. Varios de los (clavadistas) que estaban ya se van, toca a las nuevas caras y escribir mi propia historia. Otros ya la escribieron, ahora me toca a mí y esperemos en París estar en ambas pruebas en individual y sincronizados", declaró Berlín.

